Negli ultimi anni, SUV a parte, sono due i trend del settore auto che riscuotono sempre più interesse. Il primo è sicuramente quello delle elettriche (qui 7 domande per capire se fa per voi), che vanno democratizzandosi con prezzi più accessibili e autonomie e percorrenze maggiori. L'altro, invece, è il noleggio a lungo termine, sempre più richiesto e interessante, sia per i privati che per i professionisti, al pari di acquisto e di leasing.

Ecco, combinando insieme i due suddetti trend, si ottiene forse la formula più interessante per coloro che sono intenzionati ad avvicinarsi al mondo dell'auto elettrica, siano essi privati cittadini oppure partite IVA o piccole-medie imprese. Per tutte le argomentazioni vi lasciamo al video, qui facciamo invece solo una sintesi.

Come funziona il noleggio a lungo termine

Si tratta di un contratto di affitto tra azienda e cliente, che quindi non diventa proprietario dell'auto (a meno che poi non decida di farlo). Le formule sono altamente flessibili: si può prevedere, magari, un anticipo da versare che serva a ridurre l'importo del canone mensile. Noi, come esempio, abbiamo preso le formule ideate da una grande società di noleggio, LeasePlan: nei canoni sono comprese tutte le spese come quelle di immatricolazione, bollo, messa su strada, assicurazione, soccorso 24 ore su 24, la gestione dei sinistri e delle multe, la manutenzione ordinaria e straordinaria. Volendo poi ci sono altri servizi che si possono integrare, come le gomme invernali, una carta carburante e anche una vettura sostitutiva in caso di fermo.

I contratti di noleggio prevedono dei termini di durata e di chilometraggio ed è in base a questi parametri che si articolano i prezzi. In fase di sottoscrizione è quindi possibile cucirsi tutti i dettagli "su misura", dal lasso di tempo ai chilometri che si vogliono percorrere in questo periodo e i servizi dei quali si vuole beneficiare.

Auto elettrica, fa per te? ⠀ Auto elettriche, speciale noleggio lungo termine

I vantaggi del noleggio a lungo termine per auto elettriche

In generale, il vantaggio numero uno del noleggio è quello di poter pianificare precisamente le spese, chiare e limitate al canone mensile, mettendosi al riparo da qualsiasi tipo di imprevisto. Ancora, c'è la possibilità di avere un'auto sempre nuova.

Parlando nello specifico di auto elettriche, invece, bisogna considerare che, tendenzialmente, all'acquisto sono più care di altre auto "tradizionali" di pari categoria, ma oltre questo c'è un aspetto di svalutazione economica dovuto al fatto che le tecnologie sono ancora in pieno sviluppo e, perciò, un'auto che oggi è allo stato dell'arte in quanto ad avanzamento tecnologico, nel giro di due o tre anni potrebbe essere superata.

Magari, invece, utilizzandola tutti i giorni, ci si rende conto che un'elettrica non fa ancora al caso proprio: ecco che, alla scadenza del contratto, la si potrà restituire, senza nel frattempo essersi dovuti caricare dell'intero prezzo d'acquisto.

Inoltre, c'è il discorso dell'usura del pacco batteria: dopo 8/10 anni di utilizzo, la capacità di accumulazione diminuisce e con lei l'autonomia. Ecco perché, considerando un ciclo di vita di un'auto di pari durata, bisogna prevedere che, avendola acquistata, poi bisognerà spendere diverse migliaia di euro per sostituire le batterie, oppure sarà necessario rivendere l'auto, a quel punto ad un prezzo ridotto.