Nelle scorse settimane abbiamo cercato di capire qual è il profilo, l'identikit, delle persone per i quali ha senso considerare un'auto elettrica. Siamo passati poi ad analizzare le formule di acquisto, leasing e noleggio per delineare quali sono i benefici di ciascuna di queste, e poi siamo passati ai pro e ai contro del vivere con un'auto elettrica.

Nella nostra guida dedicata al noleggio a lungo termine per professionisti e partite IVA manca solo una rassegna di tutti i modelli in vendita. Eppure abbiamo deciso di non fermarci e, anzi, proiettarci avanti di un anno, dando un'occhiata a tutte le nuove elettriche che, da gennaio a dicembre, arriveranno nelle concessionarie. Nei link relativi a ciascuno modello trovate tutte le nostre prove e tutti gli approfondimenti su autonomie, prestazioni e prezzi.

Dalle piccole alle sportive, la scelta è già molto ampia

Facciamo le cose in maniera ordinata e consideriamo le auto a batteria a cominciare dalle più piccole. La prima non può che essere la smart EQ fortwo, che è stata aggiornata da poco, anche nella versione forfour. Per quattro sono anche la Peugeot iOn, la Mitsubishi i-MiEV e la Citroen C-Zero, tridente che condivide la piattaforma così come del resto la condividono le cugine Volkswagen e-up!, Seat eMii e Skoda Citigo e iV, che sono state rinnovate con un pacco batteria più capiente.

Sono state aggiornate da poco anche la Renault Zoe e la BMW i3, mentre passando ai SUV compatti è doveroso citare la Hyundai Kona Electric, che può vantare un'autonomia di oltre 400 km. Sempre dalla Corea arrivano la Kia e-Niro e la e-Soul, sorelle che condividono la tecnologia ma non lo stile. Le sinergie, quando si parla di elettrico, sono fondamentali, e quindi altre parenti celebri sono la Peugeot e208, la Opel Corsa-e e la DS 3 Crossback.

Parlando di compatte, impossibile non citare la e-Golf, che si appresta ad uscire di scena visto l'arrivo della prima elettrica nativa Volkswagen (la vedremo dopo) e che attualmente ha le rivali principali nella Hyundai Ioniq Electric e nella Nissan Leaf.

Ha fatto discutere tanto la Tesla Model 3, la prima "democratica" di Elon Musk, che ora affianca le più grandi e costose Model X e Model S, l'ammiraglia sportiva che da qualche mese se la deve vedere con la Porsche Taycan. Rimanendo nel premium ma alzando l'assetto, i SUV di dimensioni importanti sono la Mercedes EQC, la Jaguar I-Pace e l'Audi e-tron.

In arrivo in un futuro prossimo

Come promesso, non resta che vedere cosa ci riserverà il 2020. La più attesa è sicuramente lei, la Volkswagen ID.3, che ha l'obiettivo di imporsi come prima elettrica di massa. Ha suscitato tanto interesse anche la Honda-e, che dalla sua ha un'estetica inconfondibile e simpatica, così come del resto la prima Mini elettrica, la Cooper S E. Considerando i SUV, il 2020 sarà l'anno della nuova Peugeot e-2008, della Volvo XC40 Recharge e della Tesla Model Y.