Si fa presto a dire auto elettrica. Ma soprattutto si fa facile per via di questa spinta verso l’elettrificazione di massa che non ha precedenti per intensità e velocità ed è dettata dalle nuove normative per la riduzione delle emissioni di CO2.

Questa elettrificazione si sviluppa su vari livelli, mild hybrid, full hybrid, plug in e quindi full electric. L’auto 100% elettrica è il punto di arrivo auspicato da tutti, ma in quanto tale non può essere spacciato come immediato. Lo è solo a determinate condizioni che vanno verificate e soprattutto testate rispetto alle esigenze di mobilità individuali.

Ed è proprio questo il nostro obiettivo: provare un’auto elettrica (full electric) in modo continuativo nella vita reale per potervi dire con cognizione di causa come e quando ha senso convertirsi ad un veicolo a batteria. Senza fare passi più lunghi della gamba.

Fotogallery: La nostra auto elettrica

78 Foto

Una formazione per tutti i tester di Motor1

Dal nostro punto di vista avere a disposizione un’auto elettrica tutti i giorni per 3 anni è una una condizione indispensabile per simulare l’esperienza appieno. Ma lo sarà anche per formare su questa tecnologia chi le auto le guida e le giudica per lavoro, il team di giornalisti di Motor1.com che da oggi saranno coinvolti nella prova su strada più “lunga” mai realizzata in Italia.

Sarà un’esperienza corale e abbiamo l’obiettivo di condividere passo passo le esperienze e i risultati sulle pagine del nostro sito e soprattutto su quelle di InsideEVs.it deputate all’approfondimento. Il primo contenuto lo abbiamo già pubblicato oggi ed è un reportage Sul processo di acquisto dell’auto, una Tesla Model 3.

Perché una Tesla?

Se vi siete chiesti perché la nostra scelta è ricaduta su un veicolo del marchio californiano (le altre caratteristiche della macchina ve le raccontiamo nel video), la risposta è semplice: ad oggi la Model 3 è l’auto elettrica più venduta del mondo. È un riferimento per tutti e riteniamo giusto partire da lei per studiare, sperimentare e quindi raccontarvi perché comprare un’auto elettrica... e perché no.