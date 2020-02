Nuovo mese, nuovo Garage di Motor1.com Italia che, in questo mese di Febbraio, apre le proprie serrande per una compatta di Segmento B nata nel lontano 1982, il cui percorso si è sviluppato per ben sei generazioni.

Oggi, a seguito del nuovo legame tra Opel e PSA, la nuova Corsa ha visto la luce sotto una nuove veste tecnica, mantenendo però quelle che sono le sue caratteristiche stilistiche che, da sempre, l'hanno resa iconica anche e sopratutto per il mercato italiano.

Il Full Test con il 1.5 Diesel

Avevamo avuto modo di mettere alla prova la nuova Opel Corsa tra le strade di Spalato, durante la presentazione stampa, il press test con Massimo protagonista. Allora, la motorizzazione messa alla prova fu il 1.2 Turbo Benzina da 100 CV, un tre cilindri interessante, la cui prova potete ritrovare qui. Stavolta, il press test vedrà protagonista sempre una motorizzazione da 100 CV, ma in questo caso si "salta la barricata" e metteremo alla prova il 1.5 Diesel.

Anzi, sarà il nostro ingegnere Giuliano a metterla alla prova in questo full test che, come di consueto, seguirà anche quelle che sono le vostre domande e le vostre richieste. Tra l'altro, l'esemplare arrivato in redazione è in allestimento GS Line con un prezzo base di 17.550 Euro.

Luci nella notte

Full Test da un lato, Focus dall'altro con una analisi specifica su di un optional molto interessante. Stiamo parlando dei fari matrix led che potrebbero riscrivere le regole del gioco all'interno di questo segmento. Già, perchè la nuova Opel Corsa è la prima auto del segmento B ad esserne dotata, dunque sarà interessante metterli alla prova. In questo caso, sarà Alberto ad...accendere la luce.

Diteci la vostra

Queste dunque le nostre premesse, le nostre attese e aspettative, anche seguendo quelle che sono state le vostre richieste della scorsa settimana sui nostri canali social YouTube Community, Facebook e Instagram.

Continuate però a dirci la vostra, perchè il Full Test di Giuliano Daniele e l'approfondimento di Alberto Pellegrinetti si baseranno anche sui vostri commenti. Dunque, in attesa di aprire le serrande di questo nuovo Garage di Motor1.com, scriveteci su YouTube, Instagram e Facebook.