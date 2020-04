È un appuntamento fisso da ben 6 anni, il Perché Comprarla, la nostra prova settimanale che analizza e racconta le caratteristiche delle auto a tutto tondo. Dal 2014 ad oggi, ogni sabato abbiamo messo sotto la lente d’ingrandimento tutte le auto più importanti lanciate sul mercato che oggi formano il più grande archivio digitale di video prove in lingua italiana.

In tutto questo tempo non abbiamo mai sospeso la programmazione ma il lockdown imposto dal Coronavirus è evidentemente (e giustamente) più forte di noi. Non sappiamo quante settimane durerà, ma stiamo lavorando per non perdere questo tempo e preparare alcune novità.

Come Configurarla

La prima è una rubrica inedita, il Come Configurarla, che prende il posto (temporaneamente) del #PerchéComprarla e si sviluppa come guida all’acquisto di un particolare modello attraverso l’analisi del listino ufficiale.

Potrete così conoscere il nostro parere su quali siano gli accessori irrinunciabili e sugli optional di cui invece si può fare a meno. E contestualizzeremo le nostre scelte con motivazioni precise, che scoprirete di volta in volta seguendo il video in cui navigherete con noi nel configuratore ufficiale delle case automobilistiche. Quando si comincia: oggi stesso con il Come Configurarla della Fiat Panda.

Tempo di facelift

Nel frattempo sfrutteremo questo periodo di pausa per sviluppare il restyling del “Perché Comprarla”, proprio come succede nell’industria dell’automobile per un modello che deve essere rinnovato. Definiremo così gli ultimi dettagli di un aggiornamento che stiamo realizzando da prima che iniziasse la pandemia con l’obiettivo direndere più attuale e fruibile il format di prove su strada più cliccato d’Italia. Non vi vogliamo anticipare di più, ma continuante a seguirci e ricordatevi che o prima o dopo siano noi che voi torneremo a guidare!