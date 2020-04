Il lavoro di sviluppatore delle nuova BMW Serie 4 Coupé deve essere uno dei più frustranti in questo momento. Macini chilometri su chilometri in auto, raccogli dati, cerchi di migliorare costantemente un’auto che sarà diversa – come dinamica di guida ed estetica – dalla Serie 3 e tutto quello di cui si parla è sempre e solamente la grossa (grossissima) griglia anteriore.

Già, il nuovo doppio rene formato XXL è il tema principale di cui si discute da mesi e, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, potete stare certi di una cosa: aspetto e misure saranno esattamente come visto sulla Concept 4 vista allo scorso Salone di Francoforte.

Cos'altro sta cambiando?

Parlando col nostro collega di Motor1 Germania, tra i pochi fortunati ad aver potuto provare in anteprima la coupé bavarese, Daniel Ferrufino, responsabile della serie 4 (compresa la i4), sembra soddisfatto del rumore che si sta generando intorno alla prossima coupé di Monaco “La gente parla dell'auto e questo è un bene. Molti clienti della Serie 4, non solo negli Stati Uniti ma anche qui in Europa, volevano una maggiore differenziazione rispetto alla serie 3 e avranno ciò che volevano”.

A cambiare infatti non sarà unicamente il frontale: praticamente ogni parte della carrozzeria avrà un aspetto differente. Parabrezza e lunotto sono ben differenti e tutta la zona posteriore, con le sue spalle insolitamente muscolose, le conferisce un aspetto tutto nuovo alla 2 porte di Monaco di Baviera.

Differenze che si possono notare anche a dispetto dei metri quadrati di pellicola mimetica che avvolgono il l’esemplare, che mostra anche proporzioni ben diverse rispetto alla berlina. L'anteriore è piatto e la linea di cintura sale verso il retro. Tutto questo dovrebbe anche contribuire ad un cx migliorato di 0,015 punti rispetto a quello – già molto buono – della Serie 3.

Cosa si nasconde

Ma basta parlare del design. Prima di tutto perché comunque ci troviamo davanti a prototipi, dei quali non si vedono ancora né doppio rene né altri elementi particolari, in secondo luogo perché si tratta di un test drive.

Prima di salire parlo ancora una volta con Ferrufino, che mi spiega come sulla nuova Serie 4 siano state apportate un'armata di ottimizzazioni, probabilmente mai viste prima, su una base già ottima come quella della Serie 3. I cambiamenti più importanti rispetto alla berlina sono questi:

Altezza diminuita di 57 mm

di 57 mm Baricentro abbassato di 21 mm

di 21 mm Carreggiata posteriore allargata di 23 mm

Maggiore rigidità strutturale

Rinforzi supplementari nella zona dell'asse posteriore

0,8 gradi in più di campanatura negativa sull'asse anteriore

sull'asse anteriore Taratura dedicata per assetto, sterzo e freni

La differenza si sente?

Differenze che per la prima volta ho provato a notare su una 430i con trazione posteriore, sospensioni sportive e differenziale sportivo M, assieme allo sterzo sportivo (sempre di serie sulla Serie 4). L'abitacolo è ancora in gran coperto, ma sotto i tappetini neri non sembra esserci un arredamento diverso rispetto a quello della Serie 3.

Si accende il motore e nel display davanti al guidatore appare una breve animazione che mostra la Serie 4. In teoria non dovrei sbottonarmi troppo, ma il mega rene sta arrivando. Di questo potete starne certi.

Il percorso del primo test drive si snoda su strade di campagna meravigliosamente tortuose con curve sensazionali, affrontate in maniera incredibilmente veloce e in souplesse dalla 430i. Il motore 2.0 4 cilindri turbo da 258 CV è stato dotato di un nuovo sistema di depurazione dei gas di scarico, con catalizzatore NoX ottimizzato che lo rende ora conforme alla normativa Euro6.

Unità via via migliorata negli anni e sempre pronto a rispondere a ogni sollecitazione, con un’erogazione fluida ed entusiasmante e – addirittura – un sound coinvolgente. Sicuramente uno dei migliori 4 cilindri in circolazione, soprattutto se abbinato alla trazione posteriore, quindi con maggiore leggerezza e quel feeling di guida che anteriori e integrali non possono offrire. Giusto lo sterzo, ma parliamo di prototipi, non mi ha convinto in pieno e mi è sembrato un po' pesante e gommoso, anche se comunque sempre comunicativo.

Più coinvolgente

Nel complesso la nuova BMW Serie 4 sembra un po' più agile e veloce rispetto alla sorella berlina, ma quello che davvero la rende migliore (almeno dal mio punto di vista) è che sembra più naturale e genuina – almeno in questa configurazione – rispetto a tanti altri modelli di Monaco di Baviera.

L’assetto è solido ma sa far divertire e questo crea una gestione quasi “giocosa” e vecchia scuola dell’auto, dando una migliore conoscenza del limite che si avvicina. Insomma, la nuova BMW Serie 4 è un’auto bella da guidare, con molto carattere e se queste sono le sensazioni che arrivano da un prototipo, chissà quando l’auto sarà pronta al 100%...