Se il nome e-tron non vi è nuovo avete ragione, perché questa Sportback, presentata al Salone di Los Angeles a novembre 2019, è parente stretta del SUV che già abbiamo avuto modo di conoscere bene nel nostro tradizionale Perché Comprarla. Si tratta della versione coupé e, ovviamente, sempre elettrica della e-tron standard con cui condivide tutta la componentistica interna e la meccanica.

Le differenze balzano agli occhi al primo sguardo, con la linea del tetto che scende armonicamente verso il posteriore rastremato, andando a togliere qualche centimetro di spazio per la testa in abitabilità e pochi litri di capacità del bagagliaio.

Nonostante questo però per comfort di marcia rimane ai vertici della categorie, si conferma per tecnologia e dotazioni mentre per prestazioni c'è chi fa meglio. Ma come va su strada? I colleghi di InsideEVs.it l'hanno provata nel traffico di Roma: cliccate qui per vedere la prova.

Fino a 408 CV e tanta tecnologia

Muoversi in auto nel silenzio più assoluto è un qualcosa a cui ci si deve abituare, sopratutto quando si è alla guida di un enorme SUV da quasi 5 metri di lunghezza - 4,88 per la precisione - e 408 CV. Con 6,6 secondi per scattare da 0 a 100 km/h, l'accelerazione non è da record considerando che si tratta pur sempre di un'elettrica, con rivali come la Mercedes EQC, la Tesla Model X e la Jaguar I-Pace che fanno meglio.

Ci sono 7 modalità di guida, che spaziano da una configurazione comoda per guidare in relax a un setting più sportivo, che privilegi la maneggevolezza. Le sospensioni pneumatiche adattive danno un contributo fondamentale in questa versatilità di utilizzo.

Aumentando la velocità, questa Audi si abbassa per migliorare la penetrazione aerodinamica e di conseguenza l’autonomia, con un’escursione massima di circa 7,5 centimetri in altezza. Tra le dotazioni tecnologiche degni di nota sono i fari Matrix Digital LED, con la e-tron Sportback che è la prima auto di serie ad adottare un impianto con tale tecnologia.

Per saperne di più cliccate qui per andare direttamente alla prova su InsideEVs.it.