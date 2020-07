La voce di Teo Bellia lo ripete ogni sabato da tanti anni: “E se ho dei bambini”. Una delle domande che da sempre ci accompagnano nei nostri Perché Comprarla e che è resistita anche al restyling del nostro storico formato di prove auto.

Un focus per noi importante, perché si tratta di capire e far capire se e quanto una determinata auto è pensata o meno per le famiglie. A partire da spazio e sicurezza, argomenti fondamentale quando con noi viaggiano bambini.

Dentro e fuori dall’auto

Quanto è capiente il vano bagagli? Dove sono sistemati gli attacchi Isofix? È comodo agganciare il seggiolino? Domande che trovano risposta grazie anche al nostro partner storico Cybex, da anni al nostro fianco con i suoi seggiolini e passeggini, strumenti ideali per dare risposte chiare a tutte le domande sullo spazio destinato ai più piccoli.

E con il restyling del Perché Comprarla abbiamo rinnovato anche loro: dai prossimi video infatti ci accompagneranno il seggiolino Sirona Z I-Size con sistema SensorSafe di serie e il passeggino Eezy S Twist 2. Due strumenti per far stare comodi e sicuri i nostri piccoli compagni di viaggio, sia in auto sia quando si scende. E i genitori lo sanno fin troppo bene: bambini comodi rendono i viaggi più rilassanti.

Fanno girare

Il Sirona Z I-Size è un seggiolino di Gruppo 0 + 1, vale a dire da o a 4 anni, con la possibilità di sistemarlo sia in senso opposto a quello di marcia (obbligatorio fino ai 15 mesi circa) sia in senso di marcia. Così non bisogna cambiare seggiolino troppo spesso e anche le operazioni di carico e scarico dei piccoli diventano più facili.

In più il seggiolino integra di serie il sistema anti abbandono SensorSafe, strumento obbligatorio se si viaggia con bambini di età inferiore ai 4 anni che ci avverte in caso di allontanamento dell’auto con bambino ancora in abitacolo.

Anche il passeggino Eezy S Twist 2 è dotato di un sistema che fa ruotare la seduta di 360°, così da permetterci di passeggiare o guardando nostro figlio, oppure permettendogli di osservare il panorama. Inoltre – particolare non da poco quando si parla di spazio – quando piegato occupa lo spazio di una piccola valigia, potendo così sistemarlo anche in bagagliai meno generosi.