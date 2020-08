Mai come quest’anno stiamo tornando a viaggiare in Italia che è una miniera inesauribile di luoghi da scoprire. Anche perchè ce n’è per tutti i gusti: mare, montagna, città d’arte, cultura enogastronomica e... automobilistica.

Si, includiamo l’automobile perchè solo nel nostro paese esiste una “Terra dei Motori” che può trasformarsi in un’originale meta di vacanza per un fine settimana che mette d’accordo un po’ tutti. Inclusi gli accompagnatori.

Un Tour tutto compreso

Il pacchetto vacanza si chiama Motor Valley Tours ed è proposto da Canossa Events per scoprire le eccellenze dell’automobilismo italiano - e più precisamente emiliano - condite con la cultura del territorio che include tra le altre cose i sapori della tavola.

Come vi mostriamo nel video, l’esperienza ha una durata di 2 giorni con l’arrivo al venerdì e prevede tanto i pernottamenti quanto le visite guidate ai musei per 550 euro. Ma non è finita perchè nel prezzo è incluso un mezzo trasporto a dir poco sfizioso qual’è l’Abarth 500 personalizzata da Garage Italia.

Il programma del weekend

Day 1 Day 2 Day 3 Arrivo Colazione Colazione Cena Visita museo Lamborghini Visita guidata casa museo Enzo Ferrari Pernottamento Visita guidata museo Pagani Visita guidata Modena Pranzo Rientro Visita guidata museo Ferrari Tempo libero (relax-piscina-aperitivo) Cena Pernottamento

Lo sconto per i lettori di Motor1

Nel video vi raccontiamo la nostra esperienza dopo aver “testato” il programma sulla nostra pelle e approfittiamo del legame speciale che abbiamo con gli organizzatori (Canossa Events fa parte del nostro Gruppo editoriale) per proporre ai lettori di Motor1 uno sconto dedicato.

Le istruzioni e le condizioni per ottenerlo le trovate all’interno del video. Dunque vi raccomandiamo il play per ispirare la vostra prossima vacanza on the road e di visitare il sito ufficiale per un eventuale prenotazione.