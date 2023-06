Curiosi? Sì? E ci mancherebbe altro. Scoprire nuovi garage, esplorare collezioni più o meno segrete, grandi o piccole che siano è qualcosa di formidabile!

Ed è cercando di replicare questa sensazione primordiale che nasce “Nel Garage di...”, il nuovo format di Motor1.com Italia che vi aprirà le porte (o meglio, le serrande) di garage di qualsivoglia composizione, in cui i proprietari vi racconteranno le storie e gli aneddoti di ogni singola vettura o oggetto di automobilia.

Impossibile quindi non iniziare da uno dei garage più noti e desiderati d’Italia, non solo perché il proprietario è un amico di Motor1.com, ma semplicemente perché ogni auto che vedrete ha una storia tutta da raccontare, e Davide è piuttosto bravo nel farlo.

Davide Cironi e la Drive Experience

Il protagonista di questa prima puntata lo conosciamo bene: Davide Cironi classe 1987, Aquilano DOC, è il fondatore di Drive Experience e con lui in passato non sono mancate le collaborazioni tra eventi e video emozionali, sia insieme a OmniAuto.it che a Motor1.com, anche se tra le ultime sue conquiste c’è la televisione.

Col format “Dal Pollaio alla Pista” infatti, una stagione dopo l’altra, Davide e il suo Team (capitanato dall’inseparabile e carismatico Film Maker, Francesco Colantoni) hanno avuto un grande successo... anche grazie alla scelta delle auto giuste, proprio quelle che potete ammirare in buona parte questo video.

Nel Garage Di... Davide Cironi

Le auto che vedrete infatti descrivono proprio il crescendo del successo di Davide, dalla fondazione della Drive Experience ormai dieci anni fa (investimento che lo ha costretto a separarsi dalla sua Giulia GT), fino alle elaborazioni più estreme da oltre 400 CV, fino alle auto che, sentimentalmente, lo coinvolgono di più.

Certo ne mancano alcune, sia perché al tempo delle riprese non potevano esser rivelate, sia perché in generale il Garage di Davide è letteralmente “vivo”, pulsante di novità, quindi può accadere che da una settimana all’altra cambi tutto... ma devo ammettere che a noi stavolta è andata più che bene. Pronti a stropicciarvi gli occhi per benino?

Nel Garage Di... Davide Cironi

Al prossimo... Garage!

E se l’idea di curiosare per i garage di tutta Italia e di tutte le epoche del creato vi piace, allora continuate a seguirci perché la prossima volta “Nel Garage di...” potrebbe finire proprio sotto casa vostra!

Anzi, se conoscete Garage interessanti, piccole collezioni, o soltanto il personaggio giusto capace di raccontare una storia epica sulla sua auto... fatecelo sapere scrivendoci a redazione@motor1.com.