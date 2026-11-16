Home

Toyota

Da Sapere

Noleggio aziendale a lungo termine, breve termine o leasing: cosa cambia

Tre formule per avere un veicolo in azienda, tre logiche diverse: come orientarsi tra noleggio a lungo e breve termine e leasing

Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Francesco Stazi

Di: Francesco Stazi

16 nov alle 18:00

Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Condividi

In collaborazione con Kinto

Avere uno o più veicoli in azienda non è più solo una questione di prezzo. Contano la durata dell'impiego, i chilometri, la flessibilità e il peso della gestione quotidiana. Per questo le formule disponibili non sono intercambiabili: noleggio a lungo termine, noleggio a breve termine, leasing e acquisto rispondono a esigenze diverse.

Il nome inganna spesso. Il leasing, per esempio, viene confuso con il noleggio, anche se la logica è un'altra. Ecco cosa prevede ciascuna formula, quali servizi include e per chi ha più senso, partendo dalle basi per professionisti e imprese.

Noleggio aziendale a lungo termine: il veicolo come servizio

Il noleggio aziendale a lungo termine è un contratto che di norma dura da due a cinque anni. Il veicolo resta di proprietà della società di noleggio e l'azienda paga un canone mensile fisso. Nel canone rientrano in genere assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e, spesso, l'auto sostitutiva. A fine contratto il mezzo si riconsegna e non c'è nulla da rivendere.

Il punto di forza è la prevedibilità. Il costo mensile è noto in partenza e il rischio sul valore residuo non pesa sull'impresa. Il contratto fissa però una percorrenza massima: chi supera i chilometri pattuiti paga un conguaglio. Vale la pena stimarli con cura, perché sono la voce che più spesso riserva sorprese. È la formula pensata per chi usa il veicolo ogni giorno e per un tempo definito.

Noleggio Business ecco i Tips&Tricks di Motor1 Pro

Foto di: Toyota

Un esempio concreto è Kinto One, il noleggio a lungo termine, con durate da 12 a 72 mesi e un canone mensile fisso presentato come all-inclusive. Sul sito Kinto, per un contratto di 36 mesi e 10mila chilometri l'anno, una Yaris costa 229 euro al mese con 4.100 euro di anticipo, mentre una Yaris Cross sale a 239 euro al mese. Gli importi sono al netto dell'IVA e riflettono i dati del 16 novembre 2026.

Il contratto mostra anche un aspetto da conoscere: il recesso anticipato. Nel primo anno la penale è pari al 100% dei canoni residui, poi scende al 33%. Per questo la durata va scelta con realismo prima di firmare, perché uscire dal contratto prima della scadenza ha un costo.

Noleggio aziendale a breve termine: flessibilità a tempo

Il noleggio a breve termine copre esigenze temporanee, dalle poche ore ad alcuni mesi, in genere meno di un anno. Si paga a giorno, a settimana o a mese e si sceglie il veicolo in base al bisogno del momento. È la risposta a un picco di lavoro, a un cantiere stagionale, a un mezzo fermo in officina o a un progetto a scadenza.

Noleggio Business ecco i Tips&Tricks di Motor1 Pro

Foto di: Toyota

La flessibilità ha un prezzo. A parità di giorni, la tariffa è più alta di quella a lungo termine, perché il noleggiatore deve riassegnare il mezzo più volte. Cambiano anche i servizi: spesso l'assicurazione è inclusa, ma con franchigie e limiti chilometrici da leggere con attenzione. Per un uso continuativo, i conti tendono a non tornare.

Il noleggio aziendale a breve e medio termine Kinto ne è un esempio: copre durate da un giorno a 12 mesi, con ritiro e consegna presso i concessionari Toyota e Lexus. Per gli spostamenti ancora più brevi esiste il car sharing Kinto Share, prenotabile tramite app per periodi fino a 30 giorni. Sono due strumenti diversi: il primo risponde a un'esigenza di qualche mese, il secondo a spostamenti occasionali.

Leasing e acquisto: la logica della proprietà

Il leasing aziendale finanziario è una forma di finanziamento. Una società finanziaria compra il veicolo e lo concede in uso all'azienda, di solito con un anticipo iniziale e canoni periodici. A fine contratto l'impresa può riscattare il mezzo pagando un valore prestabilito, restituirlo o cambiarlo. Manutenzione e assicurazione, di norma, restano a carico dell'utilizzatore, salvo pacchetti di servizi aggiunti a parte.

Noleggio Business ecco i Tips&Tricks di Motor1 Pro

Foto di: Toyota

L'acquisto, invece, trasferisce tutto all'impresa: proprietà, manutenzione, svalutazione e rivendita. Richiede liquidità o un finanziamento e lascia aperto il tema del valore residuo, che dipende dal mercato dell'usato. Leasing e acquisto hanno senso quando si vuole tenere il veicolo a lungo o disporne come bene dell'azienda. Il noleggio, al contrario, vende l'uso e non la proprietà.

Le quattro formule a confronto

Questa tabella evidenzia le differenze principale. I valori sono indicativi e variano da contratto a contratto.

Formula Proprietà del veicolo Durata tipica Come si paga Servizi inclusi Rischio sul valore residuo Noleggio a lungo termine Del noleggiatore 2-5 anni Canone mensile fisso Di norma assicurazione, bollo, manutenzione, assistenza A carico del noleggiatore Noleggio a breve termine Del noleggiatore Da poche ore a pochi mesi Tariffa a giorno, settimana o mese Variabili, spesso solo assicurazione di base A carico del noleggiatore Leasing finanziario Della società di leasing fino al riscatto In genere 3-5 anni Anticipo e canoni periodici Di norma nessuno, aggiungibili a parte A carico dell'utilizzatore se riscatta Acquisto Dell'impresa Senza scadenza Pagamento in un'unica soluzione o finanziamento Nessuno A carico dell'impresa

Quando scegliere cosa

La domanda di partenza è quanto tempo serve il veicolo. Per un bisogno che dura qualche settimana o qualche mese, il noleggio aziendale breve termine è la scelta più lineare. Per un uso quotidiano e prevedibile su più anni, il noleggio aziendale a lungo termine offre un costo fisso e meno pensieri. Chi vuole tenere il mezzo a lungo e gestirlo in proprio guarda invece al leasing o all'acquisto.

Noleggio Business ecco i Tips&Tricks di Motor1 Pro

Foto di: Toyota

Contano poi i chilometri, la capacità di gestire manutenzioni e pratiche e la propensione a pianificare la spesa. Un professionista con una sola auto spesso preferisce non occuparsi di nulla. Un'impresa con una flotta valuta anche gli strumenti di controllo e la reportistica. Un'altra variabile da considerare è la deducibilità che cambia da formula a formula.

Leggi anche

KINTO ora è Official Mobility Partner del Frosinone Calcio con una flotta Toyota e Lexus

Noleggio Mensile KINTO, come e quanto conviene ai professionisti

Fotogallery: Noleggio Business ecco i Tips&Tricks di Motor1 Pro

15

Fonte: Toyota

Vogliamo la tua opinione!

Cosa vorresti vedere su Motor1.com?

Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.

- Il team di Motor1.com

Condividi questa notizia

DI TENDENZA





Renault 2027, tutte le novità in arrivo





Auto elettriche, gli italiani ci credono ancora poco





Ritorna al futuro la A2, l'Audi che aveva anticipato i tempi





Ferrari Luce vs Jaguar Type 01, la sfida impossibile?

Ultime notizie

Auto elettriche, gli italiani ci credono ancora poco 16 nov - Attualità e mercato

Noleggio aziendale a lungo termine, breve termine o leasing: cosa cambia 16 nov - Noleggio e Sharing

La Jeep del 1994 riparata con l'intelligenza artificiale 16 nov - Curiosità

Altro che Aston Martin, James Bond nel 1981 guidava una Citroen 2CV 16 nov - Storia dell'auto

La supercar di Great Wall Motor che vuole sfidare Ferrari 16 nov - Anticipazioni

Dalla strada al modellino, è la Chevrolet El Camino SS Monte Mino 16 nov - Design

L'importanza dei fornitori per Pirelli 16 nov - Tecnologia

Consigliati per te





Perché certe auto restano belle anche dopo vent'anni





Auto elettriche, gli italiani ci credono ancora poco





Perché Safilo punta su KINTO e 350 Toyota e Lexus per la sua flotta aziendale





La Jeep del 1994 riparata con l'intelligenza artificiale





Le 15 migliori auto apparse nei film





Altro che Aston Martin, James Bond nel 1981 guidava una Citroen 2CV





Toyota Yaris Cross, i prezzi e gli allestimenti