Per chi utilizza un veicolo commerciale ogni giorno, scegliere il modello giusto è solo una parte dell'equazione. L'altra riguarda la formula con cui utilizzarlo. Acquisto, leasing e noleggio a lungo termine rispondono a esigenze diverse, ma non sempre sono la scelta più adatta quando il lavoro cambia rapidamente o arriva una commessa temporanea.

È proprio in questo spazio che si inserisce il noleggio mensile (in questo caso KINTO), una formula pensata per offrire la massima flessibilità a professionisti e imprese. Per capire se funziona davvero nella vita di tutti i giorni abbiamo raccolto l'esperienza di un artigiano che lo utilizza sul campo.

Un furgone solo quando serve

Il mercato chiede sempre più rapidità. Un nuovo appalto, un cantiere in una zona particolare o la necessità di aumentare temporaneamente la flotta possono richiedere un veicolo aggiuntivo in pochi giorni, senza però impegnarsi con un contratto pluriennale.

Il servizio di noleggio mensile di KINTO, Mobility Company di Toyota permette proprio questo. Il contratto può durare da uno a dodici mesi, senza anticipo, con la possibilità di interromperlo anticipatamente in base alle condizioni previste. Il canone comprende assicurazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e assistenza stradale, consentendo di conoscere fin dall'inizio il costo complessivo del mezzo.

Toyota ProAce Electric e Kinto - Il contratto può durare da uno a dodici mesi, senza anticipo Foto di: Toyota

Un'altra caratteristica interessante è la possibilità di scegliere, di volta in volta, e anche online, la tipologia di veicolo più adatta alle esigenze operative, passando anche da motorizzazioni diesel a modelli elettrici.

L'esperienza di Paolo: un appalto cambia le esigenze

Paolo Luna, 43 anni, è termoidraulico ed elettricista e lavora da oltre vent'anni tra impianti civili e industriali con la sua azienda. L'esigenza di ricorrere al noleggio mensile è nata dopo l'assegnazione di un appalto per la sostituzione di colonnine elettriche tra il centro di Roma e la provincia.

Toyota ProAce Electric e Kinto - Paolo Luna, 43 anni, è termoidraulico ed elettricista Foto di: Toyota

"Ci serviva un mezzo diverso da quelli presenti nella nostra flotta",

racconta Paolo.

"Dovevamo lavorare spesso all'interno della ZTL e avevamo bisogno di un veicolo adatto, ma solo per il tempo necessario a completare il lavoro."

La possibilità di scegliere una durata limitata del contratto si è rivelata decisiva.

"Non aveva senso vincolarsi per anni a un veicolo destinato a una commessa temporanea."

Tempi rapidi e nessun anticipo

Per chi lavora negli impianti, i tempi sono spesso strettissimi. Un nuovo incarico richiede una risposta immediata e anche il mezzo deve essere disponibile in pochi giorni.

"Uno degli aspetti che abbiamo apprezzato di più è stata la rapidità. Il contratto è stato semplice da attivare, senza anticipo e senza procedure complicate. In poco tempo avevamo già il furgone operativo."

Toyota ProAce Electric e Kinto - A prova di Pro, la scelta del veicolo online Foto di: Toyota

Anche la fase di scelta del veicolo è risultata semplice grazie alla possibilità di consultare online l'intera gamma disponibile, confrontando modelli, dimensioni e costi prima ancora di richiedere il preventivo.

Un'occasione per mettere alla prova l'elettrico

L'appalto nel centro di Roma è stato anche l'occasione per verificare se un furgone elettrico fosse realmente adatto all'attività quotidiana dell'azienda. L'obiettivo non era soltanto beneficiare delle agevolazioni previste per la circolazione nelle ZTL, ma capire se autonomia, capacità di carico e gestione delle ricariche fossero compatibili con il ritmo di lavoro di una squadra di tecnici.

Toyota ProAce Electric e Kinto - L'appalto nel centro di Roma è stato anche l'occasione per verificare se un furgone elettrico fosse realmente adatto Foto di: Toyota

Il test è stato svolto così nelle normali condizioni operative, senza modificare le abitudini di utilizzo del veicolo. Il riscontro è stato positivo al punto che l'esperienza si è trasformata in una scelta definitiva.

"Dopo averlo provato sul campo abbiamo deciso di inserire un furgone elettrico nella nostra flotta",

racconta Paolo.

La possibilità di sperimentare una tecnologia senza impegnarsi fin da subito con un contratto pluriennale si è rivelata uno degli aspetti più interessanti del noleggio mensile, consentendo di prendere una decisione basata sull'utilizzo reale e non solo sulle caratteristiche dichiarate.

Costi sempre sotto controllo

Per un'impresa è altrettanto importante poter pianificare con precisione i costi di gestione dei propri veicoli. Nel canone del noleggio mensile sono infatti compresi assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza stradale, evitando così spese impreviste durante il periodo di utilizzo.

Toyota ProAce Electric e Kinto - Con il noleggio mensile i costi sono tutti compresi e facilmente gestibili Foto di: Toyota

Secondo Paolo, questo permette di conoscere fin dall'inizio il costo complessivo del mezzo e di gestire con maggiore serenità il budget aziendale, concentrandosi esclusivamente sul lavoro senza doversi preoccupare della gestione del veicolo.

La flessibilità diventa un vantaggio competitivo

Per un'azienda che opera in settori diversi, come quello termoidraulico ed elettrico, le esigenze possono cambiare rapidamente in funzione delle commesse acquisite. Disporre di una flotta flessibile permette quindi di scegliere, di volta in volta, il mezzo più adatto per dimensioni, capacità di carico e alimentazione.

In questo modo è possibile affrontare lavori straordinari o temporanei senza acquistare veicoli destinati a essere utilizzati solo per brevi periodi, adattando la flotta alle esigenze operative e non il contrario.

Fotogallery: Toyota ProAce Electric e Kinto, a Prova di Pro