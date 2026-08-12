Sentite come suona il V8 della nuova Toyota

Toyota continua ad affinare la GR GT, la sua nuova super sportiva con motore V8. Dopo la presentazione avvenuta alcuni mesi fa, la Casa giapponese ha proseguito lo sviluppo sulla supercar, con continui test su strada e in pista.

In un nuovo video spia pubblicato su Instagram, la GR GT si fa sentire davvero alla grande.

Un V8 biturbo da 650 CV

A spingere la GR GT è un nuovo V8 biturbo, abbinato a un motore elettrico integrato nel cambio transaxle. La potenza dichiarata raggiunge 650 CV, mentre la coppia massima arriva a 850 Nm.

Sono numeri che Toyota considera come obiettivi minimi per il progetto: la vettura di produzione - attesa nel corso del 2027 - potrebbe quindi offrire valori superiori. Il cambio è automatico a otto rapporti e la trazione è posteriore, una scelta che sottolinea la volontà di mantenere un'impostazione da vera supercar.

Un telaio progettato per contenere il peso

La GR GT nasce attorno a tre principi fondamentali: baricentro basso, massa contenuta e rigidità strutturale elevata. Per raggiungere questi obiettivi Toyota utilizza per la prima volta un telaio interamente in alluminio, mentre la carrozzeria combina componenti in fibra di carbonio e alluminio. Il peso a vuoto viene indicato in meno di 1.750 kg, un valore particolarmente interessante considerando la presenza del sistema ibrido.

Toyota GR GT "Track Pack", il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

Il progetto GR GT potrebbe però non fermarsi alla versione standard. I prototipi recentemente fotografati durante i test al Nurburgring mostrano infatti una configurazione aerodinamica molto più aggressiva. Ed è possibile che l'upgrade di questo modello riguardi anche altri aspetti, come sospensioni, ammortizzatori, sterzo, gestione elettronica e peso. Ovviamente, non è da escludere anche un lavoro sul 4.0 V8.

Fotogallery: Toyota GR GT

32 Fonte: Toyota

Fonte: Carspotterjeroen via Instagram