La Toyota GR86 si aggiorna

Immaginare una coupé compatta a trazione posteriore, con motore anteriore e ancora prezzi da listino "umano", nel 2026 non è così scontato. La Toyota GR86 resta una delle poche a provarci, e ora arriva un aggiornamento mirato che tocca guida, interni, sicurezza e persino un colore diventato oggetto di culto fra gli appassionati.

GAZOO Racing, il reparto sportivo di Toyota, ha presentato la GR86 aggiornata, con apertura ordini in Giappone prevista dal 28 agosto. Le novità principali riguardano il ritorno della tinta esterna Solid Gray, modifiche all’allestimento RZ, affinamenti su acceleratore, sterzo e cambio, oltre a un’evoluzione del sistema di assistenza alla guida EyeSight con tre telecamere.

Colori, interni RZ e prezzi in Giappone

La nuova Toyota GR86 ripropone il colore esterno Solid Gray, già visto in passato. Per gli interni, l’allestimento RZ riceve comandi ridisegnati per offrire una presa migliore e rifiniti in nero "cast iron" a bassa riflessione, soluzione che punta a ridurre i riflessi e a rendere più leggibili i comandi durante la guida.

17 Fonte: Toyota

Per chi sceglie l’interno nero e rosso, le zone rosse ora "avvolgono" maggiormente il guidatore, richiamando l’impostazione degli ultimi esemplari di Toyota GR86. In Giappone i prezzi partono dai 2.936.000 yen (circa 16.000 euro) della versione RC con cambio manuale a 6 marce, fino ai 3.616.000 yen (19.800 euro) della RZ con trasmissione automatica, con le SZ posizionate nel mezzo.

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Il lavoro più consistente è sotto la pelle, dove GR ha messo mano alla risposta dell’acceleratore, al controllo del servosterzo elettrico e alla manovrabilità del cambio manuale per mantenere la Toyota GR86 2026 una sportiva a motore anteriore e trazione posteriore facile da leggere. Le nuove tarature del gas vogliono offrire maggiore precisione in uscita di curva e su fondi a bassa aderenza, come bagnato o neve.

Toyota GR86 2026 Foto Di: Toyota Toyota GR86 2026, gli interni

Il servosterzo è stato ricalibrato sfruttando l’esperienza maturata con la GR86 nelle gare della Super Taikyu Series, con l’obiettivo di ridurre i piccoli movimenti del volante alle alte velocità e sulle superfici sconnesse. Sulla versione con cambio manuale, la smussatura del meccanismo di blocco marce è stata allargata di 0,5 millimetri per facilitare il passaggio da quinta a quarta, così da rendere più fluide le staccate al limite in circuito.

Più sicura

Sul fronte assistenza alla guida, la Toyota GR86 2026 adotta ora il sistema EyeSight con tre telecamere, evoluzione della precedente configurazione a due. La combinazione di due telecamere stereo grandangolari e una monoculare ultra grandangolare amplia il campo visivo rispetto alla versione precedente ed è stata adattata all’assetto ribassato della coupé, con l’obiettivo di coprire un ventaglio più ampio di situazioni di traffico.

Per chi frequenta i monomarca, la Toyota GR86 Cup Car Basic destinata alla GR86/BRZ Cup è ora disponibile anche con cambio automatico, così da allargare la platea di possibili partecipanti. La GR86 aggiornata in tinta Solid Gray è esposta fino al 7 settembre nello showroom Toyota di Midland Square a Nagoya e sarà protagonista anche dell’evento "FUJI 86/BRZ STYLE 2026" del 12 settembre al Fuji Speedway, con dimostrazioni di drifting, test drive e attività dedicate al mondo "86".