L'alternativa al camper van è il semintegrale Dethleffs Just Van

I camper van non sono mai stati così popolari. Non c’è da stupirsi: sono facili da guidare, entrano nella maggior parte delle aree di sosta e si conducono con molta meno fatica rispetto ai grandi motorhome. Chi però viaggia spesso per diverse settimane finisce prima o poi per pensare che un po’ di spazio in più farebbe comodo, ma senza dover passare subito a un vero camper di grandi dimensioni. È proprio questo il vuoto che il nuovo Dethleffs Just Van vuole colmare.

I semintegrali stretti sono in pieno boom. Sempre più costruttori cercano di unire il comfort di un camper alle dimensioni di un camper van. Con il Just Van, Dethleffs si inserisce esattamente in questo filone. Mentre il Dethleffs Trend I 7027 reinterpreta il classico integrale, il Just Van punta su un approccio molto più vicino all’uso quotidiano. Al posto della massima superficie abitabile, al centro ci sono ingombri esterni compatti e il minor stress possibile al volante.

35 Fonte: Dethleffs

Il dato che stupisce è la larghezza

Il dato decisivo si trova nella scheda tecnica: con una larghezza esterna di appena 2,20 m, il Just Van è sensibilmente più stretto di molti semintegrali tradizionali. Insieme a un’altezza di 2,73 m e a una lunghezza compresa tra 5,99 e 6,98 m, questo promette vantaggi su strade di campagna strette, nei piccoli centri costieri o nelle manovre in campeggi angusti. La base meccanica è in tutte le varianti il Fiat Ducato da 103 kW (140 CV).

12 o 13 cm in meno di larghezza del veicolo possono sembrare un dettaglio. Al volante, però, possono fare una differenza sorprendente. Chi ha già viaggiato sulle strette strade costiere della Norvegia settentrionale o ha affrontato i tornanti angusti di Kotor sa bene quanto in fretta una tappa rilassante possa trasformarsi in un esercizio di precisione al millimetro.

Dethleff Just Van (2026) Dethleff Just Van (2026) Dethleff Just Van (2026) Foto Di: Dethleffs Immagini di: Dethleffs

Tre configurazioni esterne e interne

Dethleffs propone il Just Van in tre layout. Il T1, con i suoi 5,99 m, è la versione più compatta e adotta un classico letto trasversale in coda. Un gradino sopra si colloca il T4, con letti gemelli longitudinali e dinette a L. Novità della gamma è il T5, che al posto della classica dinette punta su una zona living face-to-face con due panche contrapposte.

L’idea di base non è nuova, ma nell’uso quotidiano funziona bene. Soprattutto con il maltempo, la zona abitativa appare molto più ariosa rispetto a una dinette tradizionale. La ridotta larghezza esterna non significa automaticamente un abitacolo sacrificato. Circa 1,90 m di altezza interna, grandi finestre laterali e pensili continui fanno sì che il Just Van sembri più grande di quanto le misure lascino immaginare. Anche nella realizzazione dell’arredo Dethleffs rinuncia a effetti scenografici superflui.

Dethleff Just Van (2026) Dethleff Just Van (2026) T5 Dethleff Just Van (2026) T5 Foto Di: Dethleffs Immagini di: Dethleffs

Più che puntare su trovate a effetto, il Costruttore si concentra su dettagli che nella vita in campeggio fanno davvero la differenza. La chiusura soft-close dei pensili, i vani facilmente raggiungibili o le tasche in tessuto aggiuntive possono sembrare poco appariscenti. Dopo una settimana in viaggio, però, li si apprezza più dell’ennesima idea di design elaborata.

Due concept per i letti

Per quanto riguarda il comfort del riposo, i tre layout seguono strade diverse. Il T1 resta fedele al classico letto trasversale, mentre T4 e T5 adottano letti gemelli longitudinali. Con un elemento supplementare per il materasso, all’occorrenza si ottiene una grande superficie letto. Sono previsti materassi in schiuma fredda a 7 zone spessi 110 mm, su reti ergonomiche a doghe in legno.

Dethleff Just Van (2026) Foto Di: Dethleffs Dethleff Just Van (2026) Immagini di: Dethleffs

Il guadagno di spazio rispetto a un classico furgonato si nota soprattutto in cucina, dove non ogni centimetro deve necessariamente essere sfruttato come vano aggiuntivo. La dotazione comprende un fornello a due fuochi, un frigorifero a compressore da 131 litri con congelatore separato e diversi cassetti. Pratica anche la guida MultiFlex sulla parete posteriore, alla quale si possono fissare ganci, un portaspezie o un portarotolo da cucina a seconda delle necessità.

Bagno e garage sono variabili

Anche il bagno segue una logica altrettanto pragmatica. Su tutti e tre i layout, Dethleffs adotta un bagno a volume variabile, che nell’uso quotidiano occupa poco spazio. Solo al momento della doccia la parete posteriore viene ribaltata, creando il necessario spazio di movimento.

Il garage posteriore del Just Van offre una capacità di carico variabile a seconda del layout ed è sempre accessibile da entrambi i lati del veicolo. È dotato di guide di ancoraggio, illuminazione, pavimento antiscivolo e presa da 230 V. In questo modo si ha sempre a portata di mano tutto ciò che serve in viaggio.

Dethleff Just Van (2026) Dethleff Just Van (2026) T1 Dethleff Just Van (2026) T1 Foto Di: Dethleffs Immagini di: Dethleffs

Il riscaldamento ad aria calda a gasolio di serie, completo di boiler per l’acqua calda, svolge gran parte del lavoro, così che il gas serve praticamente solo per cucinare. Chi viaggia spesso in autonomia può sostituire la batteria AGM di serie con accumulatori al litio da 150 o 300 Ah. Insieme al frigorifero a compressore, questo promette una libertà molto maggiore lontano dai campeggi tradizionali.

Chi si muove regolarmente anche in inverno può inoltre equipaggiare il Just Van con un pacchetto comfort invernale che comprende un riscaldamento diesel più potente da 6 kW, una resistenza elettrica e il serbatoio delle acque grigie riscaldato e isolato.

Dethleff Just Van (2026) T5 Dethleff Just Van (2026) T5 Dethleff Just Van (2026) T1 Foto Di: Dethleffs Immagini di: Dethleffs

Quanto ai prezzi, il Just Van, in Germania, parte da 60.999 euro nella versione T1. Per il T4 con letti gemelli longitudinali Dethleffs chiede almeno 63.999 euro, mentre il nuovo T5 è disponibile a partire da 64.999 euro. Tutte le varianti restano sotto la soglia delle 3,5 tonnellate e offrono quattro posti omologati. Tra gli optional figurano, tra l’altro, il diesel da 132 kW (180 CV), il cambio automatico a otto rapporti e vari pacchetti comfort e design.

Leggi anche Ecco il più sportivo fra i camper van Laika, stile tutto italiano