Ecco il più sportivo fra i camper van Laika, stile tutto italiano

Alcuni camper cercano di passare inosservati, mimetizzandosi tra i furgoni da lavoro. Il nuovo Laika Ecovip Evoluzione sceglie invece la strada opposta. Qui la discrezione lascia spazio a un look deciso, con richiami al motorsport, colori vivaci e una ricca dotazione di serie che evita di dover ricorrere a lunghi elenchi di optional. L'idea è semplice: offrire un prodotto completo fin dal primo sguardo.

Già con le serie speciali Kosmo Supremo, Laika aveva mostrato chiaramente la direzione intrapresa. Il design non è un semplice elemento estetico, ma una parte integrante dell'identità del marchio. L'Ecovip Evoluzione porta avanti questa filosofia proponendo un allestimento completo già di serie, anziché affidarsi a una lunga lista di pacchetti opzionali.

Fotogallery: Laika Ecovip Evoluzione (2026) 53 Fonte: Laika

Due versioni su base Fiat Ducato, entrambe con cambio automatico

La base tecnica rimane quella del Fiat Ducato da 3,5 t, sempre abbinato al cambio automatico di serie. Il nuovo Ecovip Evoluzione è disponibile in due varianti: la 540, lunga 5,41 m, pensata per chi privilegia maneggevolezza e compattezza, e la 600, da 5,99 m, che offre maggiore spazio a bordo.

La dotazione comprende cruise control adattivo, climatizzatore automatico, retrocamera e un sistema di infotainment Pioneer da 9 pollici. Completano il quadro i cerchi in lega OZ Racing da 18 pollici, che rafforzano il carattere sportivo del modello. Il risultato è un campervan che punta tanto sullo stile quanto sulla funzionalità.

L'Ecovip Evoluzione porta avanti la filosofia di proporre un allestimento completo già di serie Laika Ecovip Evoluzione (2026) - La base tecnica rimane quella del Fiat Ducato da 3,5 t La dotazione comprende cruise control adattivo, climatizzatore automatico, retrocamera e un sistema di infotainment Pioneer da 9 pollici Foto Di: Laika Immagini di: Laika

Quattro livree ispirate ai circuiti

Dal punto di vista estetico, Laika abbandona le tradizionali grafiche laterali per adottare un linguaggio stilistico più vicino a quello delle auto sportive. Frontale nero, dettagli in tinta scura e adesivi di grandi dimensioni rendono il campervan immediatamente riconoscibile, distinguendolo dalla maggior parte dei concorrenti.

Le personalizzazioni ruotano attorno a quattro colorazioni dedicate: Arancio Assen, Azzurro Le Mans, Verde Mugello e Grigio Nardò. Ognuna abbina cerchi, dettagli grafici e finiture interne specifiche, creando un insieme coerente e ben studiato.

Laika Ecovip Evoluzione in Arancio Assen Foto Di: Laika Laika Ecovip Evoluzione con interni Modena Immagini di: Laika

Interni Dolomiti Icona e finiture premium

Per gli interni debutta il nuovo ambiente Dolomiti Icona, caratterizzato da mobili chiari, inserti in legno Noce-Opèra e dettagli verdi e grigi. Le superfici Fenix, resistenti ai graffi e poco soggette a trattenere le impronte, contribuiscono a dare un'impressione di qualità elevata.

L'attenzione ai dettagli si ritrova anche nei cassetti con chiusura soft-close e nei pensili con apertura push-pull, mentre le ampie finestre e l'oblò sul tetto assicurano un abitacolo luminoso.

Anche la cucina è ben equipaggiata. Sulla versione 600 è previsto un frigorifero a compressore da 138 litri, con la possibilità di aggiungere un forno a gas. Nella zona notte il letto trasversale posteriore utilizza una rete a doghe e un materasso Ergonomy, pensati per aumentare il comfort durante i viaggi più lunghi.

Laika Ecovip Evoluzione con interni Montecarlo Laika Ecovip Evoluzione in Azzurro Le Mans Nella zona notte il letto trasversale posteriore utilizza una rete a doghe e un materasso Ergonomy Foto Di: Laika Immagini di: Laika

Fino a cinque posti letto e autonomia anche lontano dalla rete

Per chi viaggia in famiglia o desidera maggiore flessibilità sono disponibili il tetto a soffietto e il letto ricavabile dalla dinette che portano la capacità fino a cinque posti letto. Gli attacchi Isofix sono di serie e rendono il campervan adatto anche a chi viaggia con bambini.

La dotazione comprende inoltre una batteria al litio da 150 Ah, gestibile tramite l'app LaikaControl. Tra gli optional figura un pannello solare da 215 watt, installabile anche sulle versioni con tetto a soffietto, una soluzione utile per aumentare l'autonomia durante la sosta.

Per l'utilizzo in ogni stagione, Laika adotta isolamento XPS con tecnologia AluEcofiber, riscaldamento diesel Truma Combi da 6 kW e serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato, così da affrontare senza problemi anche temperature rigide.

Laika Ecovip Evoluzione in Verde Mugello Laika Ecovip Evoluzione in Verde Mugello Laika Ecovip Evoluzione con interni Imola Foto Di: Laika Immagini di: Laika

Sul 540 arriva il bagno Vario

Uno degli elementi più interessanti riguarda la versione 540. Nonostante la lunghezza contenuta di 5,41 m, Laika adotta un bagno Vario, una soluzione rara in questa categoria.

Grazie a una parete divisoria fissa e a un lavabo ribaltabile, all'occorrenza si ricava un vero vano doccia, una soluzione normalmente riservata a campervan più grandi. La presenza di una finestra e di un oblò migliora inoltre aerazione e luminosità, rendendo il bagno più pratico nell'utilizzo quotidiano.

Il Laika Ecovip Evoluzione debutterà al Caravan Salon di Düsseldorf 2026 con un prezzo di partenza di 73.990 euro. Considerando la ricca dotazione di serie, il divario economico rispetto ad altri campervan su base Ducato potrebbe essere meno marcato di quanto il listino lasci immaginare.

Nel complesso, Laika sceglie una strada diversa rispetto a molti concorrenti. Più che puntare su un singolo layout o su una lunga lista di optional, propone un campervan con una forte identità stilistica e un equipaggiamento completo fin dall'origine. Un approccio che rende l'Ecovip Evoluzione più vicino a una granturismo in formato campervan che a un tradizionale furgonato da viaggio.