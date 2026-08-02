Nel mondo delle quattro ruote, le supercar e i pick-up sono categorie ben distinte. Ma mezzi come il Ford F-150 Raptor R ricordano che non esistono dei veri e propri limiti nella progettazione di un'automobile.

Col suo V8 sovralimentato da 720 CV, dimensioni gigantesche e una preparazione fuoristradistica da competizione, è uno dei pick-up più estremi mai realizzati. E' un'alternativa decisamente fuori dagli schemi alle supercar tradizionali. Lo abbiamo provato per capire se tutta questa potenza sia davvero sfruttabile e se il Raptor R riesca a essere qualcosa di più di un semplice esercizio di esagerazione.

Esterni | Interni | Guida | Prezzi

Ford F-150 Raptor R, gli esterni

Le dimensioni parlano da sole. L'F-150 Raptor R misura 5,91 metri di lunghezza, 2,21 metri di larghezza senza specchietti, 2,05 metri di altezza e vanta un passo di ben 3,69 metri. Numeri che fanno sembrare un giocattolo qualsiasi SUV europeo e che raccontano immediatamente la filosofia di questo modello.

Ford F-150 Raptor R Ford F-150 Raptor R, il tre quarti posteriore Ford F-150 Raptor R, le ruote da 37" Foto Di: Motor1 Italy Foto Di: Motor1 Italy

Rispetto al Raptor "tradizionale", il Raptor R si distingue per numerosi dettagli esclusivi. Il cofano motore è rialzato di 25 millimetri e sfoggia grafiche dedicate, mentre sulla grande mascherina campeggia la lettera "R" rifinita nell'inconfondibile colorazione Code Orange. Specifici anche i terminali di scarico neri e le decalcomanie sulle fiancate, elementi che rendono immediatamente riconoscibile la versione più estrema della gamma.

A dominare la scena sono soprattutto gli enormi pneumatici da 37", abbinati a un'altezza da terra di 33 centimetri, valori che consentono di affrontare percorsi off-road particolarmente impegnativi. Il peso sfiora invece le 2,7 tonnellate, ma osservandolo dal vivo è evidente come tutto sia stato progettato per resistere agli utilizzi più gravosi.

Il cassone mantiene tutta la praticità tipica della famiglia F-150. Sul portellone trovano posto riferimenti con diverse unità di misura e pratici scomparti, mentre uno scalino integrato e una maniglia estraibile facilitano l'accesso all'area di carico. Non manca nemmeno un impianto elettrico capace di erogare fino a 4 kW attraverso prese dedicate, utile per alimentare utensili, attrezzature da lavoro o dispositivi esterni direttamente dal veicolo.

Ford F-150 Raptor R, gli interni

L'abitacolo del Ford sorprende per il perfetto equilibrio tra robustezza, comfort e tecnologia. Lo spazio è semplicemente enorme: chi siede dietro dispone di un'abitabilità degna di una limousine, con un ampio divano e un generoso bracciolo centrale.

Ford F-150 Raptor R, gli interni Foto di: Motor1 Italy

Davanti troviamo una plancia moderna dominata da due schermi da 12". Il quadro strumenti digitale offre numerose informazioni dedicate anche alla guida in fuoristrada, comprese le animazioni delle sette modalità di guida disponibili. Il sistema multimediale è intuitivo e integra un sofisticato impianto di telecamere a 360 gradi, con visuali dedicate agli angoli del veicolo, al cassone e perfino al gancio di traino.

Ford F-150 Raptor R, un dettaglio del bracciolo centrale Foto Di: Motor1 Italy Ford F-150 Raptor R, il sistema di telecamere Foto Di: Motor1 Italy

A caratterizzare il Raptor R sono i sedili Recaro rivestiti in pelle e Alcantara con cuciture arancioni, mentre la plancia abbina superfici morbide a inserti in fibra di carbonio che aumentano la sensazione di esclusività.

Tra le soluzioni più originali spicca la leva del cambio abbattibile: una volta ripiegata, consente di trasformare il grande bracciolo centrale in un pratico piano d'appoggio per computer portatili o tablet. Completano il quadro numerosi vani portaoggetti e il sistema Trail Control, una sorta di cruise control per il fuoristrada che mantiene automaticamente velocità molto basse sui percorsi più difficili, permettendo al conducente di concentrarsi esclusivamente sullo sterzo.

Ford F-150 Raptor R, la guida

È sufficiente premere il pulsante d'avviamento per capire che il protagonista assoluto è il motore. Sotto il cofano lavora il celebre 5.2 V8 sovralimentato derivato dalla Shelby Mustang GT500, opportunamente adattato all'utilizzo su un pick-up estremo. La potenza raggiunge i 720 CV, mentre la coppia massima arriva a 840 Nm.

Ford F-150 Raptor R, la prova di Motor1.com Foto di: Motor1 Italy

Rispetto alla Mustang cambiano numerosi componenti, dall'impianto di scarico alla gestione del compressore, fino al cambio automatico a dieci rapporti, più adatto sia alla guida stradale sia al fuoristrada. Il compressore volumetrico da ben 2,65 litri rappresenta da solo un piccolo capolavoro tecnico.

Ford F-150 Raptor R, la prova di Motor1.com Foto di: Motor1 Italy

Le prestazioni sono sorprendenti: lo 0-100 km/h viene coperto in circa 4 secondi, un dato impressionante considerando massa e dimensioni. L'accelerazione è brutale ma sempre progressiva e, soprattutto, facilmente gestibile. Pur essendo normalmente a trazione posteriore, il sistema inserisce automaticamente l'asse anteriore quando serve, riuscendo a scaricare efficacemente tutta la potenza anche con pneumatici tassellati.

Su strada il Raptor R colpisce per la capacità di trasformare una mole di quasi tre tonnellate in qualcosa di incredibilmente reattivo. Lo sterzo non ricerca la precisione assoluta e il baricentro elevato ricorda costantemente le dimensioni del mezzo, ma il telaio trasmette sempre sicurezza.

Ford F-150 Raptor R, le modalità di guida Foto Di: Motor1 Italy Ford F-150 Raptor R, il 5.2 V8 Foto Di: Motor1 Italy

In fuoristrada emerge invece tutta la bontà del progetto. Gli ammortizzatori Fox, con un'escursione di ben 33 centimetri all'anteriore e 36 al posteriore, assorbono qualsiasi ostacolo, mentre la modalità Baja rende ancora più aggressiva la risposta dell'acceleratore e del cambio, mantenendo il V8 costantemente nel regime ideale.

Per chi desidera maggiore discrezione è disponibile anche la modalità Quiet, che attenua sensibilmente il rombo dello scarico. Inoltre è possibile personalizzare la taratura di sterzo, sospensioni e risposta del propulsore in base alle proprie esigenze.

Ford F-150 Raptor R, i prezzi

Il Ford F-150 Raptor R non viene commercializzato ufficialmente attraverso la rete italiana ed è disponibile tramite aziende specializzate nell'importazione. Il prezzo parte da circa 170.000 euro più IVA.

Essendo immatricolato come autocarro, non è soggetto al superbollo. Il bollo annuale viene infatti calcolato sulla portata del veicolo e si aggira generalmente tra 35 e 50 euro, variando in base alla Regione. Più impegnativa è invece la voce relativa ai consumi (intorno ai 4-5 km/l di benzina), inevitabilmente elevati considerando cilindrata, potenza e massa. Anche se a questo aspetto si può parzialmente ovviare installando un impianto GPL, che non altera le prestazioni del V8.

Pro Prestazioni paurose su asfalto e in fuoristrada

Prestazioni paurose su asfalto e in fuoristrada Carattere e sound del 5.2 V8

Carattere e sound del 5.2 V8 Personalizzazione dell'assetto Contro Dimensioni eccessive per tante strade italiane

Dimensioni eccessive per tante strade italiane Consumi di benzina elevati

Fotogallery: Ford F-150 Raptor R, la prova di Motor1.com