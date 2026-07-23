Ford e Geely insieme: a Valencia nasceranno nuove auto dei due brand

Ford Motor Company e Geely Automobile Holdings uniscono le forze in Europa con una joint venture destinata a trasformare lo stabilimento Ford di Valencia, in Spagna, in un polo produttivo condiviso per veicoli di nuova generazione. L’accordo, annunciato il 23 luglio 2026, prevede la produzione di modelli Ford e Geely destinati al mercato europeo, con motorizzazioni elettrificate e soluzioni multi-energy.

L’operazione nasce dalla necessità di affrontare uno scenario automobilistico europeo sempre più competitivo, caratterizzato da costi industriali elevati, nuove normative sulle emissioni e la crescente pressione dei costruttori globali, in particolare quelli asiatici. Attraverso la condivisione delle capacità produttive, le due aziende puntano a rendere più efficiente lo stabilimento valenciano e a creare le condizioni per una produzione sostenibile nel lungo periodo.

Una joint venture per rilanciare lo stabilimento Ford di Valencia

La nuova società, subordinatamente alle approvazioni regolamentari, dovrebbe diventare operativa nella prima metà del 2027. La struttura proprietaria prevede una partecipazione di Ford pari al 66% e una quota del 34% per Geely Auto.

Lo stabilimento di Valencia, inaugurato nel 1976 e con una capacità produttiva potenziale di circa 500.000 veicoli all’anno, manterrà nel frattempo la produzione della Ford Kuga senza interruzioni. L’impianto rappresenta uno dei siti industriali più importanti del marchio americano in Europa e negli anni ha prodotto modelli strategici come la prima generazione della Ford Fiesta.

La nuova Kuga 2026, continuerà a essere prodotta a Valencia Foto di: Ford

Con la joint venture, Ford e Geely intendono trasformare Valencia in un centro manifatturiero dedicato a veicoli a basse e zero emissioni, combinando competenze ingegneristiche, capacità produttive e sviluppo tecnologico.

Quali auto verranno prodotte a Valencia

Il piano industriale prevede l’arrivo di nuovi modelli Ford e Geely a partire dal 2028. Per Ford, lo stabilimento spagnolo continuerà innanzitutto a produrre la Kuga, uno dei modelli plug-in hybrid più venduti in Europa. A questa si aggiungeranno due nuove vetture:

Un nuovo SUV della famiglia Bronco, un modello compatto pensato per il mercato europeo, con caratteristiche orientate all’utilizzo anche fuori dall’asfalto. L’avvio della produzione è previsto nel 2028.

Un nuovo crossover familiare multi-energy, sviluppato con il contributo tecnico di Geely, che arriverà sempre nel 2028. Il modello farà parte dell’offensiva europea di Ford, che prevede cinque nuovi veicoli multi-energy entro il 2029.

Per quanto riguarda Geely, il costruttore cinese produrrà a Valencia due SUV completamente elettrici, destinati a sostenere la propria crescita sul mercato europeo. Saranno i primi modelli con marchio Geely realizzati nello stabilimento spagnolo.

Geely Starray EM-i - Il Costruttore cnese produrrà a Valencia due nuovi SUV per il mercato europeo Foto di: Geely

Una collaborazione basata sulla strategia industriale

La partnership tra Ford e Geely non nasce da zero. Le due aziende hanno già avuto rapporti industriali in passato, in particolare dal 2010, quando Ford cedette Volvo Cars al gruppo cinese. Secondo quanto dichiarato dai Ccostruttori, quell’operazione ha contribuito a consolidare un rapporto basato sulla fiducia e sulla collaborazione.

La nuova alleanza risponde però soprattutto a una necessità industriale: aumentare i volumi produttivi, ridurre i costi e accelerare lo sviluppo di nuovi veicoli in un mercato europeo dove la competizione è diventata globale.

Per Ford, la scelta rientra nella strategia di utilizzare partnership mirate per aumentare velocità ed efficienza nello sviluppo dei prodotti. Per Geely rappresenta invece un ulteriore passo nell’espansione europea, dopo una crescita internazionale che il gruppo sta portando avanti attraverso diversi marchi e piattaforme tecnologiche.

Auto europee per il mercato europeo

La produzione di Valencia sarà concentrata su modelli pensati per le esigenze dei clienti europei, con una gamma di motorizzazioni che includerà soluzioni elettriche e altre tecnologie a basse emissioni.

La joint venture punta quindi a combinare il patrimonio progettuale e dinamico di Ford con le competenze tecnologiche e produttive maturate da Geely nel settore dell’elettrificazione.

La sfida sarà trasformare uno storico impianto europeo in una fabbrica capace di competere con i nuovi standard industriali globali, mantenendo al tempo stesso occupazione e capacità produttiva sul territorio spagnolo.