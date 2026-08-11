Tutti i Gruppi auto e i loro brand
Da Toyota a Ferrari, ecco com’è davvero organizzata l’industria automobilistica globale.
L’industria automobilistica può sembrare complessa a un primo sguardo: decine di marchi che si contendono quote di mercato, con centinaia di modelli disponibili in ogni segmento. Dai nomi più noti come Fiat e Toyota ai marchi di lusso come Ferrari, Lamborghini e Rolls-Royce. Il numero è gargantuesco.
Ma, per quanto possa sembrare sorprendente, il settore auto è più compatto di quanto si pensi. Dietro a questi loghi familiari c’è un gruppo molto più ristretto di grandi aziende che indirizzano l’evoluzione del mercato automobilistico globale.
L'unione fa la forza
Oggi, circa due dozzine di grandi costruttori controllano la netta maggioranza dei marchi di auto per passeggeri nel mondo. Alcuni, come BMW e Toyota, gestiscono solo pochi brand, mentre altri, come Stellantis, Volkswagen Group e Geely, amministrano portafogli molto ampi che spaziano dalle auto accessibili per l’uso quotidiano alle supercar da centinaia di migliaia di euro.
Quindi, chi possiede chi? Abbiamo suddiviso i principali gruppi automobilistici per area geografica - e i marchi che controllano tramite partecipazione di maggioranza - per fare chiarezza in uno dei settori più interconnessi al mondo. Una situazione che in futuro potrebbe cambiare, magari rispettando la profezia di Sergio Marchionne.
America
Se avete seguito a lungo il mercato statunitense, probabilmente avrete sentito l’espressione “The Big Three” riferita ai tre maggiori costruttori americani: Ford, General Motors e Chrysler. Se questo poteva essere vero più di dieci anni fa, oggi si parla soprattutto di due grandi protagonisti - Ford e GM - con alcuni player indipendenti che cercano spazio sul mercato.
Ford F-150, il modello più venduto al mondo della Casa statunitense e primo negli Stati Uniti
Ford Motor Company possiede il marchio Ford e il suo brand premium Lincoln, mentre General Motors controlla Buick, Cadillac, Chevrolet e GMC. Negli ultimi anni, negli Stati Uniti si sono inoltre affermate quattro importanti startup dedicate all’elettrico: Lucid, Rivian, Slate e Tesla (senza contare la dozzina circa di piccole startup che potrebbero esistere ancora oppure no).
Chevrolet Suburban
Nel 2023 la Tesla Model Y è stata l'auto più venduta in Europa
Ford Motor Company
- Ford
- Lincoln
General Motors
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- GMC
Indipendenti
- Lucid
- Rivian
- Slate
- Tesla
Cina
È qui che l’elenco si fa decisamente fitto. Talmente fitto che esiste perfino una pagina su Wikipedia dedicata alle decine di marchi e ai numerosi gruppi proprietari, in gran parte specifici di quell’area. In sintesi: in Cina ci sono 12 grandi costruttori e circa 70 marchi automobilistici attivi rivolti ai consumatori, a seconda di come li si definisce (alcune fonti parlano di oltre 100).
Geely E2, nel 2025 l'auto più venduta in Cina
BYD Seal 06 2026
In modo simile agli Stati Uniti, prima del 2010 in Cina si parlava di un gruppo chiamato “Big Four” composto da SAIC, FAW, Dongfeng e Changan. E questi restano ancora oggi alcuni dei maggiori costruttori del Paese, ciascuno con una manciata di marchi. Negli ultimi anni, però, il mercato si è ampliato fino a comprendere una dozzina di giganti dell’auto, oltre ad alcuni indipendenti che per ora operano con un solo brand.
Anhui Jianghuai Automobile Group Corporation (JAC)
- JAC Motors
- JAC Refine
- JAC Yiwei
Beijing Automotive Group Company (BAIC)
- Arcfox
- Beijing
- Beijing Off-road
- Foton
BYD Auto
- BYD
- Denza
- Fangchengbao
- Linghui
- Yangwang
Chery Automobile
- Chery
- Exeed
- iCar
- Jetour
China Changan Automobile Group
- Avatr
- Changan Auto
- Deepal
- Kaicene
China First Automobile Works Group Corporation (FAW)
- Bestune
- Hongqi
- Jiefang
- Yueyi
Dongfeng Motor Corporation
- Aeolus
- Dongfeng Nammi
- Forthing
- M-Hero
- Voyah
Great Wall Motor (GWM)
- Haval
- Ora
- Tank
- Wey
Guangzhou Automobile Corporation (GAC)
- Aion
- Hyptec
- Trumpchi
Seres Group
- AITO
- DFSK
- Fengon
- Seres
Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC)
- Baojun
- IM
- Maxus
- MG
- Nanjing-Iveco
- Rising Auto
- Roewe
- Sunwin
- Wuling
- Yuejin
Zhejiang Geely Holding Group (Geely)
- Farizon
- Geely
- Ji Yue
- Livan
- Lynk & Co
- LEVC
- Lotus
- Polestar
- Proton
- Smart (50% con Mercedes-Benz)
- Volvo
- Zeekr
Indipendenti
- Beijing Car And Home Information Technology (Li Auto)
- Guangzhou Xiaopeng Motors Technology (Xpeng)
- Huawei
- Rox Motor
- Shanghai Nio Automobile (Nio)
- Xiaomi Automobile
- Zhejiang Leapmotor Technology (Leapmotor)
Corea
In Corea del Sud c’è un protagonista principale: Hyundai Motor Group. Il maggior costruttore del Paese possiede i marchi Genesis, Hyundai e Kia, e si colloca regolarmente tra i primi tre gruppi automobilistici al mondo (subito dietro Toyota e Volkswagen nel 2025).
La Hyundai Ioniq 3 è la nuova compatta elettrica della Casa coreana
KGM Rexton Sports
Ma sapevate che esiste anche un altro costruttore coreano? KG Mobility, o KGM (in precedenza SsangYong Motor), produce pick-up, SUV e alcune piccole auto per il mercato locale. KGM è indipendente e opera con il proprio marchio, come fa dal 1954.
Hyundai Motor Group
- Genesis
- Hyundai
- Kia
Indipendente
- KG Mobility (KGM)
Europa
Per il mercato europeo, capire chi possiede cosa è un po’ più semplice, anche se non mancano gli aspetti meno immediati. Ci sono 6 grandi costruttori con sede in Europa, distribuiti tra Monaco di Baviera, il Regno Unito, la Francia e la Croazia.
La Dacia Sandero è stata l'auto più venduta in Europa nel 2024 e nel 2025
Fiat Grande Panda
Guardando esclusivamente al numero di marchi posseduti, Stellantis è il costruttore più grande con 13 brand attivi. Volkswagen è seconda per numero di marchi, con 9 brand attivi dopo una recente riorganizzazione, mentre realtà più piccole come BMW Group e la relativamente giovane Bugatti Rimac controllano solo pochi marchi.
Va inoltre sottolineato che l’Europa è l’area con il maggior numero di costruttori indipendenti, con almeno 11 protagonisti di rilievo che vanno da Ferrari a Ineos. L’elenco potrebbe essere molto più lungo includendo anche alcune Case ultra-nicchia non citate qui.
La BMW iX3 2026 è il primo modello della Casa basato sulla piattaforma Neue Klasse
Ferrari Luce, la prima elettrica di Ferrari
BMW Group
- BMW
- Mini
- Rolls-Royce
Bugatti Rimac
- Bugatti
- Rimac
Mercedes-Benz
- Mercedes-Benz
- Smart (50% con Geely)
Renault Group
- Alpine
- Dacia
- Mobilize
- Renault
Stellantis
- Abarth
- Alfa Romeo
- Chrysler
- Citroen
- Dodge
- DS
- Fiat
- Jeep
- Lancia
- Maserati
- Opel
- Peugeot
- Ram
- Vauxhall
Volkswagen Group
- Audi
- Bentley
- Cupra
- Lamborghini
- Porsche
- Seat
- Scout
- Skoda
- Volkswagen
Indipendenti
- Aston Martin
- Ariel
- Caterham
- Donkervoort
- Ferrari
- Gordon Murray
- Ineos
- Morgan Motor
- Pagani
- Koenigsegg
- Zenvo
India
Quando si parla di grandi conglomerati dell’auto, l’India viene spesso trascurata, ma Tata Motors e Mahindra Group restano due dei maggiori gruppi a livello globale. Mahindra Group gestisce uno dei marchi automobilistici più importanti della regione, Mahindra, e nel 2015 ha acquisito Pininfarina.
Range Rover
Mahindra KUV100
Tata Motors controlla il più grande gruppo JLR, che comprende Jaguar e Land Rover. Inoltre gestisce Tata Daewoo e Tata Hitachi, due aziende note per le loro auto accessibili da utilizzo quotidiano.
Mahindra Group
- Mahindra
- Pininfarina
Tata Motors
- Jaguar
- Land Rover
- Tata Daewoo
- Tata Hitachi
Giappone
Il più grande costruttore automobilistico al mondo ha sede in Giappone: la Toyota Motor Corporation controlla quattro marchi: Daihatsu, Hino, Lexus e Toyota. In Europa i più conosciuti sono probabilmente gli ultimi due, ma Daihatsu e Hino rappresentano due attori importanti per i veicoli accessibili in Giappone.
Toyota RAV4 2026
Nissan Qashqai
Honda Motor Company controlla Acura e Honda, mentre Nissan Motor Company possiede Nissan e Infiniti. Nella regione ci sono anche alcuni costruttori indipendenti ben noti: Mazda, Mitsubishi, Subaru e Suzuki.
Toyota Motor Corporation
- Daihatsu
- Hino
- Lexus
- Toyota
Honda Motor Company
- Acura
- Honda
Nissan Motor Company
- Infiniti
- Nissan
Indipendenti
- Mazda
- Mitsubishi
- Subaru
- Suzuki
Vietnam
Questo elenco non sarebbe completo senza il primo e unico costruttore automobilistico vietnamita di grandi dimensioni: VinFast. Fondata nel 2017, l’azienda specializzata in auto elettriche è arrivata in Europa nel 2018 e negli Stati Uniti nel 2022.
Indipendente
- Vinfast
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