Tutti i Gruppi auto e i loro brand

L’industria automobilistica può sembrare complessa a un primo sguardo: decine di marchi che si contendono quote di mercato, con centinaia di modelli disponibili in ogni segmento. Dai nomi più noti come Fiat e Toyota ai marchi di lusso come Ferrari, Lamborghini e Rolls-Royce. Il numero è gargantuesco.

Ma, per quanto possa sembrare sorprendente, il settore auto è più compatto di quanto si pensi. Dietro a questi loghi familiari c’è un gruppo molto più ristretto di grandi aziende che indirizzano l’evoluzione del mercato automobilistico globale.

L'unione fa la forza

Oggi, circa due dozzine di grandi costruttori controllano la netta maggioranza dei marchi di auto per passeggeri nel mondo. Alcuni, come BMW e Toyota, gestiscono solo pochi brand, mentre altri, come Stellantis, Volkswagen Group e Geely, amministrano portafogli molto ampi che spaziano dalle auto accessibili per l’uso quotidiano alle supercar da centinaia di migliaia di euro.

Quindi, chi possiede chi? Abbiamo suddiviso i principali gruppi automobilistici per area geografica - e i marchi che controllano tramite partecipazione di maggioranza - per fare chiarezza in uno dei settori più interconnessi al mondo. Una situazione che in futuro potrebbe cambiare, magari rispettando la profezia di Sergio Marchionne.

America

Se avete seguito a lungo il mercato statunitense, probabilmente avrete sentito l’espressione “The Big Three” riferita ai tre maggiori costruttori americani: Ford, General Motors e Chrysler. Se questo poteva essere vero più di dieci anni fa, oggi si parla soprattutto di due grandi protagonisti - Ford e GM - con alcuni player indipendenti che cercano spazio sul mercato.

Ford F-150, il modello più venduto al mondo della Casa statunitense e primo negli Stati Uniti Foto di: Ford

Ford Motor Company possiede il marchio Ford e il suo brand premium Lincoln, mentre General Motors controlla Buick, Cadillac, Chevrolet e GMC. Negli ultimi anni, negli Stati Uniti si sono inoltre affermate quattro importanti startup dedicate all’elettrico: Lucid, Rivian, Slate e Tesla (senza contare la dozzina circa di piccole startup che potrebbero esistere ancora oppure no).

Chevrolet Suburban Foto di: General Motors Nel 2023 la Tesla Model Y è stata l'auto più venduta in Europa Foto di: Tesla

Ford Motor Company

Ford

Lincoln

General Motors

Buick

Cadillac

Chevrolet

GMC

Indipendenti

Lucid

Rivian

Slate

Tesla

Cina

È qui che l’elenco si fa decisamente fitto. Talmente fitto che esiste perfino una pagina su Wikipedia dedicata alle decine di marchi e ai numerosi gruppi proprietari, in gran parte specifici di quell’area. In sintesi: in Cina ci sono 12 grandi costruttori e circa 70 marchi automobilistici attivi rivolti ai consumatori, a seconda di come li si definisce (alcune fonti parlano di oltre 100).

Geely E2, nel 2025 l'auto più venduta in Cina Foto di: Geely BYD Seal 06 2026 Foto di: BYD

In modo simile agli Stati Uniti, prima del 2010 in Cina si parlava di un gruppo chiamato “Big Four” composto da SAIC, FAW, Dongfeng e Changan. E questi restano ancora oggi alcuni dei maggiori costruttori del Paese, ciascuno con una manciata di marchi. Negli ultimi anni, però, il mercato si è ampliato fino a comprendere una dozzina di giganti dell’auto, oltre ad alcuni indipendenti che per ora operano con un solo brand.

Anhui Jianghuai Automobile Group Corporation (JAC)

JAC Motors

JAC Refine

JAC Yiwei

Beijing Automotive Group Company (BAIC)

Arcfox

Beijing

Beijing Off-road

Foton

BYD Auto

BYD

Denza

Fangchengbao

Linghui

Yangwang

Chery Automobile

Chery

Exeed

iCar

Jetour

China Changan Automobile Group

Avatr

Changan Auto

Deepal

Kaicene

China First Automobile Works Group Corporation (FAW)

Bestune

Hongqi

Jiefang

Yueyi

Dongfeng Motor Corporation

Aeolus

Dongfeng Nammi

Forthing

M-Hero

Voyah

Great Wall Motor (GWM)

Haval

Ora

Tank

Wey

Guangzhou Automobile Corporation (GAC)

Aion

Hyptec

Trumpchi

Seres Group

AITO

DFSK

Fengon

Seres

Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC)

Baojun

IM

Maxus

MG

Nanjing-Iveco

Rising Auto

Roewe

Sunwin

Wuling

Yuejin

Zhejiang Geely Holding Group (Geely)

Farizon

Geely

Ji Yue

Livan

Lynk & Co

LEVC

Lotus

Polestar

Proton

Smart (50% con Mercedes-Benz)

Volvo

Zeekr

Indipendenti

Beijing Car And Home Information Technology (Li Auto)

Guangzhou Xiaopeng Motors Technology (Xpeng)

Huawei

Rox Motor

Shanghai Nio Automobile (Nio)

Xiaomi Automobile

Zhejiang Leapmotor Technology (Leapmotor)

Corea

In Corea del Sud c’è un protagonista principale: Hyundai Motor Group. Il maggior costruttore del Paese possiede i marchi Genesis, Hyundai e Kia, e si colloca regolarmente tra i primi tre gruppi automobilistici al mondo (subito dietro Toyota e Volkswagen nel 2025).

La Hyundai Ioniq 3 è la nuova compatta elettrica della Casa coreana Foto di: Hyundai KGM Rexton Sports Foto di: KGM

Ma sapevate che esiste anche un altro costruttore coreano? KG Mobility, o KGM (in precedenza SsangYong Motor), produce pick-up, SUV e alcune piccole auto per il mercato locale. KGM è indipendente e opera con il proprio marchio, come fa dal 1954.

Hyundai Motor Group

Genesis

Hyundai

Kia

Indipendente

KG Mobility (KGM)

Europa

Per il mercato europeo, capire chi possiede cosa è un po’ più semplice, anche se non mancano gli aspetti meno immediati. Ci sono 6 grandi costruttori con sede in Europa, distribuiti tra Monaco di Baviera, il Regno Unito, la Francia e la Croazia.

La Dacia Sandero è stata l'auto più venduta in Europa nel 2024 e nel 2025 Foto di: Dacia Fiat Grande Panda Foto di: Fiat

Guardando esclusivamente al numero di marchi posseduti, Stellantis è il costruttore più grande con 13 brand attivi. Volkswagen è seconda per numero di marchi, con 9 brand attivi dopo una recente riorganizzazione, mentre realtà più piccole come BMW Group e la relativamente giovane Bugatti Rimac controllano solo pochi marchi.

Va inoltre sottolineato che l’Europa è l’area con il maggior numero di costruttori indipendenti, con almeno 11 protagonisti di rilievo che vanno da Ferrari a Ineos. L’elenco potrebbe essere molto più lungo includendo anche alcune Case ultra-nicchia non citate qui.

La BMW iX3 2026 è il primo modello della Casa basato sulla piattaforma Neue Klasse Foto di: BMW Ferrari Luce, la prima elettrica di Ferrari Foto di: Ferrari

BMW Group

BMW

Mini

Rolls-Royce

Bugatti Rimac

Bugatti

Rimac

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Smart (50% con Geely)

Renault Group

Alpine

Dacia

Mobilize

Renault

Stellantis

Abarth

Alfa Romeo

Chrysler

Citroen

Dodge

DS

Fiat

Jeep

Lancia

Maserati

Opel

Peugeot

Ram

Vauxhall

Volkswagen Group

Audi

Bentley

Cupra

Lamborghini

Porsche

Seat

Scout

Skoda

Volkswagen

Indipendenti

Aston Martin

Ariel

Caterham

Donkervoort

Ferrari

Gordon Murray

Ineos

Morgan Motor

Pagani

Koenigsegg

Zenvo

India

Quando si parla di grandi conglomerati dell’auto, l’India viene spesso trascurata, ma Tata Motors e Mahindra Group restano due dei maggiori gruppi a livello globale. Mahindra Group gestisce uno dei marchi automobilistici più importanti della regione, Mahindra, e nel 2015 ha acquisito Pininfarina.

Range Rover Foto Di: Land Rover Mahindra KUV100

Tata Motors controlla il più grande gruppo JLR, che comprende Jaguar e Land Rover. Inoltre gestisce Tata Daewoo e Tata Hitachi, due aziende note per le loro auto accessibili da utilizzo quotidiano.

Mahindra Group

Mahindra

Pininfarina

Tata Motors

Jaguar

Land Rover

Tata Daewoo

Tata Hitachi

Giappone

Il più grande costruttore automobilistico al mondo ha sede in Giappone: la Toyota Motor Corporation controlla quattro marchi: Daihatsu, Hino, Lexus e Toyota. In Europa i più conosciuti sono probabilmente gli ultimi due, ma Daihatsu e Hino rappresentano due attori importanti per i veicoli accessibili in Giappone.

Toyota RAV4 2026 Foto di: Toyota Nissan Qashqai Foto di: Nissan

Honda Motor Company controlla Acura e Honda, mentre Nissan Motor Company possiede Nissan e Infiniti. Nella regione ci sono anche alcuni costruttori indipendenti ben noti: Mazda, Mitsubishi, Subaru e Suzuki.

Toyota Motor Corporation

Daihatsu

Hino

Lexus

Toyota

Honda Motor Company

Acura

Honda

Nissan Motor Company

Infiniti

Nissan

Indipendenti

Mazda

Mitsubishi

Subaru

Suzuki

Vietnam

Questo elenco non sarebbe completo senza il primo e unico costruttore automobilistico vietnamita di grandi dimensioni: VinFast. Fondata nel 2017, l’azienda specializzata in auto elettriche è arrivata in Europa nel 2018 e negli Stati Uniti nel 2022.

Indipendente

Vinfast