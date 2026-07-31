Ferrari oltre l'elettrico, tra nuovi modelli e biocarburanti

La Ferrari Luce sta vendendo bene e il target per il 2026 è stato raggiunto. A Maranello quindi, dopo le settimane di critiche e non solo, possono passare oltre e guardare a ciò che deve ancora arrivare. Non conosciamo ancora i dettagli delle prossime novità del Cavallino, sappiamo però che sono due.

A dirlo durante la conference call sui risultati trimestrali - utile netto in crescita e ricavi in aumento, consegne in leggero calo per via dell'avvicendamento tra alcuni modelli - è stato l'ad Benedetto Vigna, che ha parlato di altre 2 novità in arrivo entro fine del 2026. E ha citato anche i biocarburanti.

Non solo elettrico

“I biocarburanti li mettiamo nella categoria dei carbon neutral fuels, per noi sono parte di quello e nei nostri motori vanno bene. Abbiamo già provato diverse tipologie di carbon neutral fuels e il motore va benissimo. Non cambia nulla”.

Parole di Vigna, che non ha dato dettagli in merito a quali biocarburanti sono stati utilizzati da Ferrari e su quali motori. RImane però il fatto che in quel di Maranello l'elettrico rimane una realtà, ma l'abbattimento delle emissioni può passare anche attraverso altre strade, quelle che permettono di mantenere in vita unità termiche.

Ferrari Luce Foto Di: Ferrari Il cambio della Ferrari 12cilindri Manuale

Cosa arriverà

Concentriamoci ora sulle altre 2 novità Ferrari in arrivo nella seconda parte del 2026. Una dovrebbe essere la Ferrari F80 Aperta (o chissà quale altro suffisso), versione con tetto removibile della hypercar ibrida del Cavallino. Il powertrain sarà naturalmente lo stesso ibrido da 1.200 della coupé. La seconda novità potrebbe essere rappresentata da una nuova variante della Ferrari 12cilindri, chiamata forse Versione Speciale. Si tratterebbe della seconda novità basata sull'ammiraglia V12 dopo la Manuale.

La prova della Ferrari 849 Testarossa Spider