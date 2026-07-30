Le foto della nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Negli ultimi tempi sono emersi diversi rumors sull'addio definitivo all'Alfa Romeo Giulia, con la nuova generazione ormai messa definitivamente in soffitta. Indiscrezioni senza basi solide, in quanto il Biscione non ha ancora sciolto il nodo sul futuro della berlina media che - stando al piano industriale Stellantis - è ancora allo studio con un paio di opzioni sul tavolo: utilizzare una piattaforma proprietaria o una sviluppata in collaborazione con un altro brand.

In attesa di ulteriori novità sappiamo che l'attuale generazione di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio si prepara a un rinnovamento leggero, con protagonista il motore, aggiornato per rispettare la nuova normativa Euro 7.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2027: come cambia

Le foto spia dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2027 pubblicate sulla pagina Instagram Walter Vayr mostrano un muletto completamente privo di camuffature, così da permetterci di cogliere le differenze con la versione attuale. Differenze che non ci sono: l'aggiornamento della berlina sportiva del Biscione infatti lascerà intatta l'estetica, mantenendo quindi il classico Trilobo, la doppia coppia di scarichi, lo spoiler posteriore in fibra di carbonio e via dicendo. Stesso discorso per gli interni, dove non ci aspettiamo grandi novità al di là di eventuali nuove opzioni per finiture e dettagli.

Sotto il cofano della rinnovata Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio poi rimarrà il noto V6 biturbo di 2,9 litri, unito alla trazione posteriore e al cambio automatico a 8 rapporti. Potrebbero però esserci variazioni nella potenza, così da poter rispettare la normativa Euro 7, in vigore dal 29 novembre 2026 per auto e furgoni di nuova omologazione, dal 29 novembre 2027 per tutti i modelli in vendita.

Il rispetto dei parametri Euro 7 potrebbe (e sottolineiamo potrebbe) comportare per Alfa Romeo un taglio alla potenza della Giulia Quadrifoglio (e della Stelvio), come successo per esempio alla Land Rover Defender Octa e BMW M5, scendendo quindi sotto l'attuale quota 520 CV.

La prova dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa