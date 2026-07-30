Hyundai amplia la gamma Dark Line, l'allestimento sviluppato dalla filiale italiana della Casa coreana, portandolo per la prima volta sul SUV Kona. Dopo i debutti su Tucson, i20 e Bayon, la versione grintosa arriva ora anche su uno dei modelli più venduti del marchio in Italia.

L'allestimento è pensato per un pubblico attento a design e contenuti tecnologici. Kona Dark Line è disponibile con motore turbo benzina 1.0 T-GDI da 115 CV a partire da 27.950 euro, oppure con powertrain Full Hybrid da 138 CV a partire da 33.550 euro.

Estetica dedicata

Il pacchetto Dark Line agisce soprattutto sull'aspetto esterno del SUV. Il tetto è verniciato in nero a contrasto, gli specchietti retrovisori sono in tinta con la carrozzeria e la griglia frontale riceve inserti dedicati, differenti da quelli delle altre versioni di Kona.

Completano l'allestimento i nuovi cerchi in lega neri da 18 pollici e un badge Dark Line applicato sulle fiancate. L'insieme punta a rendere il SUV più riconoscibile su strada, senza intervenire sulla struttura o sulle proporzioni del modello.

Hyundai Kona Dark Line (2026) - Foto di: Hyundai

Tecnologia di bordo

All'interno, Kona Dark Line adotta la strumentazione digitale con cluster da 12,3 pollici, abbinata a un sistema di infotainment touchscreen con navigazione integrata. La connettività comprende Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai servizi Bluelink e agli aggiornamenti over-the-air.

Sono inclusi anche la ricarica wireless per smartphone e la connettività Bluetooth con comandi vocali. Sul fronte del comfort, l'allestimento prevede climatizzatore automatico bizona, sensore pioggia e retrovisore interno elettrocromico.

Hyundai Kona Dark Line (2026) - La connettività comprende Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai servizi Bluelink e agli aggiornamenti over-the-air Foto di: Hyundai

Interni e sicurezza

I sedili montano rivestimenti dedicati e soluzioni ergonomiche, tra cui il supporto lombare elettrico lato guidatore. I sedili posteriori sono abbattibili, per una gestione più flessibile dello spazio di carico.

Sul piano della sicurezza, Kona Dark Line integra il pacchetto Hyundai SmartSense. Il sistema comprende il mantenimento attivo della corsia, la frenata autonoma d'emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, il rilevamento della stanchezza del conducente e il riconoscimento dei limiti di velocità.

Listino

I prezzi variano in base alla motorizzazione scelta. La differenza tra le due versioni supera i 5mila euro, riflettendo il diverso impianto tecnico tra motore turbo benzina e sistema Full Hybrid.

Motorizzazione Potenza Prezzo di listino 1.0 T-GDI (turbo benzina) 115 CV 27.950 euro Full Hybrid 138 CV 33.550 euro

Fotogallery: Hyundai Kona Dark Line (2026)