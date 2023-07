A seguito di un lungo periodo di caldo, ecco il maltempo. Nubifragi, forti raffiche di vento e grandinate sono ormai una consuetudine, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. Certo, eventi di questo tipo ci sono sempre stati, ma il cambiamento climatico li ha resi sempre più frequenti e devastanti.

Ed è molto probabile che la situazione non migliorerà nei prossimi anni. Ecco perché occorrono misure straordinarie per fronteggiare quelle che in alcuni territori sono delle vere e proprie calamità naturali. Sicuramente, a preoccupare di più è la grandine di media-grande taglia, che può provocare gravi (e costosi) danni alle auto e alle abitazioni.

L’assicurazione

Come ci si può proteggere da eventi di questo tipo? Il primo consiglio è piuttosto banale e riguarda la stipula di un’assicurazione che comprenda anche i danni causati da eventi atmosferici.

Almeno per le auto nuove, è fortemente consigliato scegliere una copertura completa, che riguardi l’intero valore dell’auto e – possibilmente – senza franchigie. Per poche decine o centinaia di euro in un anno, quindi, si è completamente tutelati in ogni situazione, dalle “semplici” ammaccature sulla carrozzeria fino ai danni più gravi.

Danni da grandine provocati sul tetto di un'auto

Ma l’assicurazione può non bastare. Se l’auto ha già qualche anno e ha perso valore, diverse compagnie risarciscono solo una parte del danno. Così, in caso di forte grandinata diventa davvero un problema. Ecco perché la protezione “fisica” della vettura diventa molto importante, se si non possiede un box o un luogo coperto.

Proteggere l'auto: i teli antigrandine

Per proteggere l'auto dalla grandine esistono tre tipi di teli:

Telo in gommapiuma/poliuretano

Ombrello antigrandine

Telo gonfiabile

Come gli altri tipi, il telo in gommapiuma è acquistabile sui principali e-commerce a prezzi di circa 50-150 euro a seconda della marca scelta e delle dimensioni del veicolo. Questi teli coprono l’intera vettura da paraurti a paraurti, sono impermeabili e sono costituiti da uno strato di poliuretano da 0,5-1 cm.

Telo antigrandine in schiuma

È chiaro, comunque, che nel caso siano previste forti grandinate è necessario qualche altro accorgimento, anche perché per diversi modelli i produttori assicurano una resistenza con chicchi grandi alcuni centimetri a una velocità 70 km/h.

Per dare l’idea, nei casi più estremi i chicchi possono raggiungere dimensioni di 12-15 cm (con un peso di 200-400 grammi) e cadere ad una velocità stimata di 140 km/h. Non a caso, durante questi forti temporali persino i muri delle case sono stati ridotti ad una groviera.

Altre soluzioni sono rappresentate dagli ombrelli antigrandine, il cui costo si aggira intorno ai 200 euro Come suggerisce il nome, si tratta di un ombrello ondulato che para l’auto dai colpi della grandine, ma è molto sensibile al forte vento e rischia di volare via in caso di raffiche intense.

Infine, ci sono i teli gonfiabili, da circa 350-400 euro. La sua corazza è costituita da una camera d’aria e si rivela estremamente efficace nel proteggere l’auto da ogni angolazione, ma è consigliabile solo se l’auto è in un parcheggio isolato. In diversi casi, infatti, i chicchi possono rimbalzare sul telo causando danni alle altre vetture parcheggiate o alle persone.

Il fai da te

Come si può procedere, quindi? La priorità va data alla copertura del parabrezza. Guidare con la carrozzeria ammaccata non è proibito dal Codice della Strada. Guidare col parabrezza rotto – oltre che estremamente pericoloso – è vietato.

Nel caso di danneggiamento, quindi, l’auto deve essere trasportata col carro attrezzi e necessita di una riparazione che può richiedere verosimilmente alcune settimane (soprattutto se la grandinata ha colpito in modo forte tantissime auto nella stessa zona geografica).

Non è possibile circolare neanche coi finestrini e il lunotto rotti, ma almeno in questi casi si può ricorrere al nastro adesivo come soluzione provvisoria senza incorrere in sanzioni.

Il parabrezza andrebbe riparato con del cartone e una coperta di stoffa piuttosto spessa per creare una superficie il più soffice possibile. Occhio ad incastrare bene la coperta chiudendo i lembi all’interno delle portiere anteriori e nel cofano. In alternativa, si possono impiegare dei fili da far passare all’interno dell’abitacolo per tenere ferma l’intera struttura ed evitare che voli via con le forti raffiche di vento.

Le coperte (o qualsiasi altro materiale soffice, come per esempio tappetini da yoga o imballaggi di plastica) sono consigliate anche per rivestire il tetto (specialmente per chi possiede un’auto col tettuccio in vetro) e il cofano. Se si vuole proteggere anche il lunotto vale lo stesso procedimento del parabrezza.

Prevenire al massimo

Esistono altri consigli di buon senso per ridurre al minimo la possibilità di danni in caso di grandine. Spesso quest’ultima è accompagnata da forti venti capaci di strappare i rami degli alberi o sradicare gli alberi stessi. Se c’è la possibilità, quindi, è consigliabile spostare l’auto lontano dalle piante e vicino ad un edificio.

Inoltre, se venite colti dalla grandine mentre state guidando accostate subito a lato della strada o nella corsia d’emergenza attivando le quattro frecce.

Infine, prima di pianificare un viaggio o anche solo per prevedere il meteo vi consigliamo di restare aggiornati sulle previsioni della Protezione Civile, che dirama le allerte per il maltempo indicando le possibili zone colpite. Chi desidera avere le previsioni in tempo reale può dare un’occhiata ad alcuni siti gratuiti che tracciano la presenza e la direzione delle celle temporalesche e il percorso dei fulmini.

Alcuni di questi sono Windy.com, Meteologix e Blitzortung.