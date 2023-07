La polizza auto eventi atmosferici è una cosiddetta "garanzia accessoria", vale a dire una copertura opzionale da aggiungere alla RC auto (obbligatoria per tutti) che permette di ottenere un risarcimento per danni dovuti a maltempo.

La sua sottoscrizione comporta un aumento del costo della polizza, garantendo però (anche se non in tutti i casi, ci arriveremo dopo) di non dover pagare per interno i lavori di riparazione auto in seguito al maltempo.

Assicurazione eventi atmosferici, cosa copre

Prima di tutto vediamo quali sono gli "eventi atmosferici" coperti dall'assicurazione:

grandine

tempeste

uragani

trombe d’aria

vento

inondazioni

slavine

frane

allagamenti

Queste sono le coperture standard, alcune compagnie di assicurazione aggiungono anche "cose da essi trasportate" come eruzioni vulcaniche e terremoti. Controllate quindi bene prima di firmare il contratto.

Come detto sottoscrivere un'assicurazione eventi atmosferici comporta un aumento del prezzo da pagare, a seconda anche del luogo in cui si vive. Se infatti il comune di residenza si trova in una zona maggiormente colpita dal maltempo o in paesi di montagna, dove è più facile subire danni da frane e smottamenti, il costo sarà maggiore.

Assicurazione auto eventi atmosferici, come ottenere il rimborso

Per ottenere il rimborso in caso di danni all'auto dovuti a eventi atmosferici bisogna prima di tutto che questi siano riconosciuti da un bollettino o un comunicato da parte di un centro meteorologico ufficiale. Si tratta di una condizione necessaria affinché possa partire la richiesta di rimborso, assieme alla necessità che tale evento debba essere stato riscontrato da più automobilisti.

Una volta appurato il danno all'auto bisogna contattare (tramite telefono, pec, mail ordinaria o di persona) la propria compagnia assicurativa dando i propri dati personali e gli estremi della polizza, prendendo poi appuntamento per la visita da parte del perito, cui spetterà valutare l'entità dei danni. Visita che può avvenire presso la propria abitazione o in un'officina convenzionata.

Non c'è quindi bisogno di allegare anche la denuncia presentata alle forze dell'ordine, che potrà comunque essere rilasciata in caso di necessità di lavori di rimozione oggetti (alberi abbattuti o altro).

Solo al termine di queste procedure si potrà dare il via ai lavori di riparazione. Bisogna però fare attenzione ad alcuni dettagli:

massimale

franchigia

riparazioni in officine convenzionate

responsabilità dell’assicurato

eventi non coperti da rimborso

Tutte voci riportate nel contratto. Per massimale si intende la cifra massima rimborsabile da parte dell'assicurazione mentre la franchigia è l'esatto contrario, vale a dire l'importo minimo al di sotto del quale l'assicurazione non effettua il rimborso o la cifra che l'assicurato deve mettere, sommandola a quella data dall'assicurazione. Per esempio alcune compagnie hanno una franchigia del 10%, vale a dire che per lavori da 2.000 euro l'automobilista dovrà sborsare 200 euro.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori il contratto potrebbe prevedere l'obbligo di rivolgersi a un'officina convenzionata. Si tratta di una comodità perché in questo caso basterà lasciare l'auto, con gli estremi dell'assicurazione, senza dover anticipare alcuna somma (franchigia a parte) e potendo concordare in loco la visita da parte del perito.

C'è poi l'eventualità in cui ci si potrebbe veder negato il rimborso nel caso di di responsabilità dell’assicurato o di eventi non contemplati nel contratto. Come detto per esempio alcune compagnie non contemplano terremoti ed eruzioni vulcaniche all'interno degli eventi atmosferici.

Assicurazione eventi atmosferici, quanto costa

Naturalmente il costo dell'assicurazione auto contro gli eventi atmosferici come grandine, trombe d'aria e via dicendo varia da compagnia a compagnia. Di norma si va da un minimo di 30 a un massimo di poco superiore ai 100 euro ma, come detto, l'importo dipende da vari fattori.

In primis numero e tipologia di eventi atmosferici coperti: nel caso di "plus" come terremoti ed eruzioni vulcaniche - oltre che urti contro animali selvatici presenti in carreggiata - l'importo sarà maggiore. Come detto anche la zona di residenza è una variabile importante: se statisticamente soggetta a eventi atmosferici il costo della sottoscrizione aumenterà.