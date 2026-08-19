Torna YouTester, il talent di Motor1.com per diventare giornalisti dell’auto

Guidare auto di ogni tipo, realizzare video e articoli, viaggiare per il mondo e raccontare il mondo automotive. Per un appassionato, il nostro è, probabilmente, il mestiere più bello che c’è.

Non è facile, però, entrare in questa nicchia del giornalismo e, per questo, anni fa abbiamo voluto creare una porta d’accesso. Un’occasione più unica che rara che ha selezionato e formato alcuni profili che tuttora sono professionisti affermati.

Si tratta di YouTester, il primo originale talent realizzato da OmniAuto.it - Motor1.com Italia, che offre la possibilità di entrare a far parte della nostra Redazione. La notizia è che, dopo alcuni anni di pausa, abbiamo deciso di realizzare una nuova edizione del format, che chiaramente tenga conto di come è cambiato il mondo della comunicazione. Ecco perché l’abbiamo chiamato YouTester – Creator Edition. Dunque, se fare il giornalista automobilistico – come quelli che vedete sui nostri social o nei nostri video YouTube – è il vostro sogno, fareste bene a leggere questo articolo fino in fondo.

Cosa è YouTester

Facciamo chiarezza. YouTester è un percorso di selezione attraverso il quale i partecipanti mettono alla prova le proprie attitudini, il loro talento, la loro creatività. Al termine del percorso, colui o colei che, a giudizio della Redazione, viene proclamato YouTester, ha la possibilità di entrare a far parte del team di Motor1 Italia per un periodo di stage durante il quale imparare le basi del mestiere.

YouTester, l'edizione 2019

Basi che poi lo possono portare a spiccare il volo: non è un caso che due ragazzi delle scorse edizioni che sono riusciti a emergere, oggi siano affermati e apprezzati tester e giornalisti di settore.

L’edizione 2026: cosa cerchiamo

Quest’anno abbiamo deciso di tornare a cercare talenti. Qualcuno che ami le auto a tutto tondo - design, meccanica, industria - e che voglia imparare a comunicarle attraverso articoli, social e video. E, visti i tempi, vogliamo concentrarci su un approccio più vicino al mondo della content creation. Anche per quanto riguarda le selezioni.

Cambiano gli strumenti - più vicini al linguaggio odierno - ma attenzione, ciò che cerchiamo rimangono sempre creatività, spirito di iniziativa, una comunicazione che catturi l’attenzione ma anche, e soprattutto, impegno, studio, conoscenza.

La protagonista di quest’anno: Renault Clio

L’auto protagonista di YouTester 2026, cioè quella che gli aspiranti YouTester dovranno studiare, analizzare, filmare e raccontare in tutti i suoi aspetti, é una delle novità più interessanti di quest’anno: la nuova Renault Clio in versione full hybrid E-Tech 160.

Sotto il cofano, un 1.8 quattro cilindri aspirato lavora insieme a due unità elettriche e a una batteria da 1,4 kWh, con il particolare cambio MultiMode senza sincronizzatori.

Fotogallery: Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026 42 Fonte: Motor1.com

Sulla carta significa 0-100 km/h in 8,3 secondi e 3,9 l/100 km dichiarati, ma è nella realtà che questa Clio stupisce: nella nostra prova dei consumi reali ha segnato 3,75 l/100 km, oltre 26 km/l, percorrendo più di metà tragitto in elettrico.

E poi lo stile, con questa nuova generazione che ha voluto offrire un cambio di marcia anche sotto questo punto di vista. Basti guardare dettagli come i proiettori, per fare un esempio. Anche gli interni possono avere molti spunti di interesse, sia a livello di infotelematica, che integra Google e tutti i servizi più avanzati e connessi, che di rifiniture e soluzioni pratiche.

Come funziona la selezione: si parte da Torino

La prima fase di selezione avverrà a Torino, durante i giorni del Salone dall’11 al 13 settembre 2026. All’interno del nostro stand potrete realizzare, con il nostro supporto, una Instagram stories di massimo 1 minuto con protagonista la Renault Clio full hybrid E-Tech.

Salone di Torino 2025 Foto di: Salone Auto Torino



Ecco, in quel minuto dovrete mostrarci la vostra grinta, la vostra conoscenza e la vostra arguzia nello scovare i giusti spunti da comunicare. E su questo continuate a seguirci, sia qui su Motor1.com che sui nostri canali social, perché vi aiuteremo e vi daremo qualche dritta.

Al termine della manifestazione ala Salone di Torino, la prima scrematura sarà realizzata dalla community di Motor1.com che sarà chiamata a scegliere valutando preparazione e efficacia comunicativa. Chi supererà la Fase Uno accederà alla Fase Due, in cui dovrà realizzare un contenuto video verticale scritto, filmato, interpretato e montato in autonomia (ma sempre con il nostro supporto da remoto). I dettagli seguiranno.

Chi passerà questa fase accederà all’ultima, che si svolgerà a Roma, presso la Redazione di Motor1 Italia. Ma i particolari ve li sveliamo più avanti. Per il momento, dovete solo presentarvi al nostro stand al Salone di Torino, dove saremo presenti tutti noi per aiutarvi e supportarvi.

Fotogallery: Salone di Torino 2025