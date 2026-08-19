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Torna YouTester, il talent di Motor1.com per diventare giornalisti dell’auto

Ecco come funziona: la prima fase di selezione al Salone di Torino dall’11 al 13 settembre 2026 insieme alla Renault Clio

Torna YouTester, il talent di Motor1.com per diventare giornalisti dell’auto
Foto di: Motor1 Italy
Flavio Atzori Flavio Atzori
Di: Flavio Atzori
alle 17:00
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Guidare auto di ogni tipo, realizzare video e articoli, viaggiare per il mondo e raccontare il mondo automotive. Per un appassionato, il nostro è, probabilmente, il mestiere più bello che c’è. 
Non è facile, però, entrare in questa nicchia del giornalismo e, per questo, anni fa abbiamo voluto creare una porta d’accesso. Un’occasione più unica che rara che ha selezionato e formato alcuni profili che tuttora sono professionisti affermati.  

Si tratta di YouTester, il primo originale talent realizzato da OmniAuto.it - Motor1.com Italia, che offre la possibilità di entrare a far parte della nostra Redazione.   La notizia è che, dopo alcuni anni di pausa, abbiamo deciso di realizzare una nuova edizione del format, che chiaramente tenga conto di come è cambiato il mondo della comunicazione. Ecco perché l’abbiamo chiamato YouTester – Creator Edition. Dunque, se fare il giornalista automobilistico – come quelli che vedete sui nostri social o nei nostri video YouTube – è il vostro sogno, fareste bene a leggere questo articolo fino in fondo.

Cosa è YouTester  

Facciamo chiarezza. YouTester è un percorso di selezione attraverso il quale i partecipanti mettono alla prova le proprie attitudini, il loro talento, la loro creatività. Al termine del percorso, colui o colei che, a giudizio della Redazione, viene proclamato YouTester, ha la possibilità di entrare a far parte del team di Motor1 Italia per un periodo di stage durante il quale imparare le basi del mestiere. 

YouTester 2019, il backstage della prima puntata

YouTester, l'edizione 2019

Basi che poi lo possono portare a spiccare il volo: non è un caso che due ragazzi delle scorse edizioni che sono riusciti a emergere, oggi siano affermati e apprezzati tester e giornalisti di settore.  

L’edizione 2026: cosa cerchiamo 

Quest’anno abbiamo deciso di tornare a cercare talenti. Qualcuno che ami le auto a tutto tondo - design, meccanica, industria - e che voglia imparare a comunicarle attraverso articoli, social e video. E, visti i tempi, vogliamo concentrarci su un approccio più vicino al mondo della content creation. Anche per quanto riguarda le selezioni. 

Cambiano gli strumenti - più vicini al linguaggio odierno - ma attenzione, ciò che cerchiamo rimangono sempre creatività, spirito di iniziativa, una comunicazione che catturi l’attenzione ma anche, e soprattutto, impegno, studio, conoscenza.

La protagonista di quest’anno: Renault Clio  

L’auto protagonista di YouTester 2026, cioè quella che gli aspiranti YouTester dovranno studiare, analizzare, filmare e raccontare in tutti i suoi aspetti, é una delle novità più interessanti di quest’anno: la nuova Renault Clio in versione full hybrid E-Tech 160. 
Sotto il cofano, un 1.8 quattro cilindri aspirato lavora insieme a due unità elettriche e a una batteria da 1,4 kWh, con il particolare cambio MultiMode senza sincronizzatori.  

Fotogallery: Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026

Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026
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Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026 Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026 Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026 Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026 Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026 Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026
Fonte: Motor1.com

Sulla carta significa 0-100 km/h in 8,3 secondi e 3,9 l/100 km dichiarati, ma è nella realtà che questa Clio stupisce: nella nostra prova dei consumi reali ha segnato 3,75 l/100 km, oltre 26 km/l, percorrendo più di metà tragitto in elettrico.  
E poi lo stile, con questa nuova generazione che ha voluto offrire un cambio di marcia anche sotto questo punto di vista. Basti guardare dettagli come i proiettori, per fare un esempio. Anche gli interni possono avere molti spunti di interesse, sia a livello di infotelematica, che integra Google e tutti i servizi più avanzati e connessi, che di rifiniture e soluzioni pratiche. 

Come funziona la selezione: si parte da Torino

La prima fase di selezione avverrà a Torino, durante i giorni del Salone dall’11 al 13 settembre 2026. All’interno del nostro stand potrete realizzare, con il nostro supporto, una Instagram stories di massimo 1 minuto con protagonista la Renault Clio full hybrid E-Tech.  

Salone di Torino 2025

Salone di Torino 2025

Foto di: Salone Auto Torino


Ecco, in quel minuto dovrete mostrarci la vostra grinta, la vostra conoscenza e la vostra arguzia nello scovare i giusti spunti da comunicare. E su questo continuate a seguirci, sia qui su Motor1.com che sui nostri canali social, perché vi aiuteremo e vi daremo qualche dritta. 

Al termine della manifestazione ala Salone di Torino, la prima scrematura sarà realizzata dalla community di Motor1.com che sarà chiamata a scegliere valutando preparazione e efficacia comunicativa. Chi supererà la Fase Uno accederà alla Fase Due, in cui dovrà realizzare un contenuto video verticale scritto, filmato, interpretato e montato in autonomia (ma sempre con il nostro supporto da remoto). I dettagli seguiranno.

Chi passerà questa fase accederà all’ultima, che si svolgerà a Roma, presso la Redazione di Motor1 Italia. Ma i particolari ve li sveliamo più avanti. Per il momento, dovete solo presentarvi al nostro stand al Salone di Torino, dove saremo presenti tutti noi per aiutarvi e supportarvi.

A proposito di Salone Auto Torino e Renault Clio

La novità del Salone Auto Torino 2026
Renault Clio full hybrid (2026), la prova dei consumi reali

Fotogallery: Salone di Torino 2025

Salone di Torino 2025
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Fonte: Motor1 Italy
Foto di: Motor1.com Staff
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