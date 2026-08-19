Mazda CX-5 mild hybrid (2026), la prova dei consumi reali
Il nuovo SUV giapponese sa essere molto comodo, con ottime dotazioni e ben fatto, ma l'efficienza è migliorabile
La Mazda CX-5 è cambiata da poco e con la terza generazione aggiorna le dimensioni, lo stile e le dotazioni, rimanendo però fedele alla motorizzazione 2.5 benzina mild hybrid. Il SUV compatto giapponese è quindi il candidato perfetto per questa mia nuova prova dei consumi reali.
Nel viaggio canonico di 360 km da Roma a Forlì la Mazda CX-5 mild hybrid 2026 col motore da 141 CV è riuscita a registrare una media di consumo di 5,95 l/100 km (16,81 km/l) e a spendere 40,93 euro per la benzina necessaria al tragitto.
- Mazda CX-5 (2026): i dati della prova
- Mazda CX-5 (2026): quanto consuma
- Mazda CX-5 (2026): quanto consumano le concorrenti
- Mazda CX-5 (2026): come va
Mazda CX-5 (2026): i dati
|Allestimento
|Mazda CX-5 e-Skyactiv G 141 CV AWD Homura
|Prezzo base
|48.300 euro
|Data prova
|30/06/2026
|Meteo (partenza/arrivo)
|Sereno, 39° / Sereno, 32°
|Prezzo carburante
|1,891 euro/l (Benzina)
|Chilometraggio totale a inizio prova
|7.055 km
|Chilometraggio totale a fine prova
|8.710 km
|Velocità media Roma - Forlì
|82 km/h
|Pneumatici
|Bridgestone Alenza 001
225/55 R19 99V MA
(Etichetta UE: B, A, 70 dB)
Mazda CX-5 (2026): quanto consuma
Nel resto della prova la nuova Mazda CX-5 del 2026 ha ottenuto consumi sempre un po' sopra la media del segmento, almeno tra i SUV a benzina compatti, raggiungendo livelli abbastanza alti soprattutto in autostrada.
Mazda CX-5 (2026), la prova su strada di Motor1.com
In città l'efficienza rimane nella media del segmento e nei percorsi extraurbani migliora un po', pur senza toccare livelli record. Il serbatoio da 58 litri di benzina riesce a garantire un'autonomia media superiore ai 700 km, con punte oltre i 1.000 km solo su tragitti ideali fuori città.
Mazda CX-5 (2026): i consumi reali
|Percorso
|Consumo e autonomia teorica
|
|6,5 l/100 km (15,3 km/l)
887 km di autonomia teorica
|Autostrada
|
|Economy run
|
|Media reale
|5,95 l/100 km (16,81 km/l)
|Computer di bordo
|6,0 l/100 km
|Alla pompa
|5,9 l/100 km
Mazda CX-5 (2026): la scheda tecnica
- Alimentazione: Ibrido (Benzina, 2.488 cc)
- Potenza: 104 kW
- Emissioni di CO2 (WLTP): 169 g/km
- Massa a vuoto: 1.711 kg
- Rapporto potenza/tara: 58,231 kW/t
- Omologazione: Euro 6E-BIS (Risp Reg UE 715/2007*2023/443EB)
Mazda CX-5 (2026): quanto si spende di benzina?
|Quanto si spende
|Spesa
|Spesa reale (Roma-Forlì)
|40,93 euro
|Spensa mensile (800 km al mese)
|90,96 euro
|Quanto fa con 20 euro
|176 km
|Quanto fa con un pieno
|975 km
La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.
Mazda CX-5 (2026): quanto consumano le concorrenti?
Con questo risultato la nuova Mazda CX-5 si posiziona nella parte bassa della classifica dei consumi reali, facendo meglio solo delle vecchie e più compatte Fiat 500X Cross 1.3 T4 150cv DDCT FWD (6,00 l/100 km - 16,6 km/l) e Jeep Renegade 1.0 T3 120 CV MT 4x2 (6,30 l/100 km - 15,8 km/l) e la sportiva Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 310 CV 4Drive DSG (6,60 l/100 km - 15,1 km/l).
Tra i SUV a benzina di segmento C che ho provato e che consumano meno della Mazda ricordo l'Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 160 TCT (5,00 l/100 km - 20,0 km/l), la Dacia Bigster mild hybrid 130 4x4 (4,75 l/100 km - 21,0 km/l) -, la Jeep Compass e-Hybrid (4,65 l/100 km - 21,5 km/l) e la Opel Grandland Hybrid 145cv EDCT (4,60 l/100 km - 21,7 km/l).
Mazda CX-5 (2026): cosa mi è piaciuto e cosa no
L'auto che ho provato è una Mazda CX-5 e-Skyactiv G 141 CV AWD Homura, versione top di gamma che offre già di serie, oltre alla trazione integrale e al cambio automatico 6 marce, i cerchi in lega da 19", i fari full LED matrix, il portellone elettrico, il climatizzatore automatico bi-zona, i sedili in pelle (anteriori anche ventilati) e il display centrale a colori da 15,6”.
Mazda CX-5 (2026), gli interni
La presenza di un paio di optional a pagamento come la vernice metallizzata e il tetto panoramico apribile fa salire il prezzo di listino fino a 50.750 euro.
|Cosa mi piace
|Cosa non mi piace
|Comodità di viaggio
|Manca un po' di sportività
|Dotazioni ottime e complete
|Consumi migliorabili
|Guida e assetto piacevole
|Comandi della climatizzazione nell'infotainment
|Ottima qualità percepita dei materiali
Il prezzo è a mio parere perfettamente allineato con quanto di buono ha da offrire questo SUV nipponico, a partire dall'ottima fattura e dalle finiture di lusso, passando per la comodità di viaggio e la guida piacevole. Personalmente ho apprezzato molto anche l'assetto equilibrato e la frenata pronta e affidabile, oltre alle generose dimensioni del maxischermo centrale dell'infotainment e alle dotazioni davvero ricche che soddisfano ogni necessità.
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