Un marchio giovane che ha appena compiuto tre anni di vita, un'auto sportiva nascosta sotto le forme da SUV crossover in stile coupé. Ecco gli ingredienti di questa nuova prova consumi reali dedicata alla Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 310 CV, una delle auto a benzina più potenti mai provate nel percorso di 360 km da Roma a Forlì.

Questa "rabbiosa" Cupra Formentor (qui la video prova #perchécomprarla) con trazione integrale e cambio automatico doppia frizione DSG 7 marce registra un consumo medio di 6,60 l/100 km (15,15 km/l) e una spesa di 37,04 euro per la benzina del viaggio. Insomma, l'efficienza non è al top, ma in linea con le altissime prestazioni di cui è capace questa iberica rialzata di nuova generazione.

Per i consumi è in buona compagnia

Basta infatti fare un rapido confronto con i consumi di alcune delle auto a benzina più performanti o dedicate al fuoristrada per capire che la Cupra Formentor VZ non esagera.

Nella classifica consumi troviamo la Jeep Renegade 1.0 T3 120 CV MT 4x2 che ha fatto un po' meglio con i suoi 6,30 l/100 km (15,8 km/l) e la Suzuki Jimny 1.5 Top AWD a quota 6,50 l/100 km (15,3 km/l), mentre la Porsche 718 Cayman che ha praticamente la stessa potenza della Formentor ha fatto poco peggio, fermandosi a 6,70 l/100 km (14,9 km/l).

Sportiva e molto appagante

L'auto in prova, oltre ad essere al momento quella top di gamma, è quasi full optional e aggiunge alla dotazione di serie la bella vernice Petrol Blue opaco, il potente impianto frenante Brembo, il tetto panoramico apribile, gli interni in pelle blu, il portellone elettrico e i cerchi da 19" con finiture colo rame.

Il tutto per una cifra finale di circa 54.600 euro, salvo promozioni. Ricordiamo anche che questa versione 2.0 TSI della Formentor è soggetta alla prima fascia dell'Ecotassa (191-210 g/km di CO2), cioè all'acquisto paga 1.100 euro aggiuntivi per via dei suoi 193 g/km di CO2 nel ciclo WLTP. Occorre però dire che poche auto e pochissimi SUV o crossover offrono la stessa appagante sensazione di sportività, cura dei dettagli, originalità e piacere di guida di questa Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 310 CV 4Drive DSG.

Motricità ai massimi livelli, accelerazione poderosa in modalità Cupra, cofano motore imponente come su una coupé, materiali di pregio e sonorità sono tra i "plus" che poche rivali possono vantare. Unico appunto per la qualità di alcune plastiche, la risposta del cambio nel kick-down e il sound del motore che in caso di lunghi viaggi resta un po' nell'orecchio.

Efficienza in linea con le prestazioni

Ed eccoci ai consumi della Formentor negli altri frangenti, nelle situazioni di guida più tipiche. Anche qui non si può parlare di buona efficienza, ma sicuramente adeguata alle super prestazioni.

In particolare la guida nel traffico cittadino e sui percorsi misti urbano-extraurbano incide in maniera sensibile sul pieno del carburante che, con un serbatoio da 55 litri, garantisce sempre autonomie sufficienti.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 12,0 l/100 km (8,3 km/l)

456 km di autonomia

456 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 10,2 l/100 km (9,8 km/l)

539 km di autonomia

539 km di autonomia Autostrada: 8,4 l/100 km (11,9 km/l)

654 km di autonomia

654 km di autonomia Economy run: 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

929 km di autonomia

929 km di autonomia Massimo consumo: 29,0 l/100 km (3,4 km/l)

187 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 310 CV 4Drive DSG Benzina 228 kW Euro 6d-ISC-FCM 175 g/km 193 g/km

Dati

Vettura: Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 310 CV 4Drive DSG

Listino base: 46.250 euro

Data prova: 19/02/2021

Meteo (partenza/arrivo): Variabile, 14°/ Variabile, 12°

Prezzo carburante: 1,559 euro/l (Benzina)

Km del test: 846

Km totali all'inizio del test: 7.048

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 82 km/h

Pneumatici: Pirelli Sottozero W 240 - 245/40 R19 98V M+S XL (Etichetta UE: E, C, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 6,60 l/100 km (15,15 km/l)

Computer di bordo: 6,4 l/100 km

Alla pompa: 6,8 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 37,04 euro

Spesa mensile: 82,32 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 194 km

Quanto fa con un pieno: 833 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.