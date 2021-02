In attesa di conoscere le caratteristiche della versione col 5 cilindri turbo, pronta a diventare la stella indiscussa dell'intera gamma, la Cupra Formentor è disponibile ora anche in versione ibrida plug-in da 204 CV e 350 Nm di coppia.

Un powertrain derivato direttamente dalla eHybrid da 245 CV e formato dal 1.4 TSI da 150 CV unito a un elettrico da 85 kW, alimentato da un pacco batterie da 12,8 kWh. Il prezzo di partenza è fissato a 37.700 euro.

Più autonomia

La Cupra Formentor eHybrid può così percorrere fino a 60 km in modalità 100% elettrica, 5 in più rispetto a quanto dichiarato dalla versione da 245 CV, con emissioni medie dichiarate comprese tra 26 e 32 g/km di CO2, buoni per beneficiare degli incentivi di 6.500 o 3.500 euro, a seconda che si rottami o meno una vecchia auto.

I tempi di ricarica variano da 5 ore circa in corrente alternata da 2,3 kW mentre utilizzando il cavo opzionale Mode 3 e linea da 3,6 kW un "pieno" alle batterie dura e ore e 40 minuti.

Prezzi e dotazioni

Di serie la Cupra Formentor eHybrid da 204 CV CUPRA offre monitor touch da 10", strumentazione digitale, ricarica wireless per lo smartphone, cerchi in lega da 18”, luci full LED, spoiler posteriore, sedili e volante sportivi, sistema keyless, climatizzatore a 3 zone, cruise control adattivo, frenata di emergenza con rilevamento pedoni e ciclisti e Lane assist.

Tra le dotazioni di serie ci sono monitor touch da 12", telecamera posteriore, tetto panoramico, sedili anteriori riscaldabili, cerchi in lega da 19" e lane assist plus.

Al lancio il prezzo base di 38.700 euro viene tagliato a 29.900 grazie agli ecoincentivi e al contributo delle concessionarie Cupra, mentre per chi preferisce una formula a rate da 195 euro al mese e anticipo di 5.650 euro.