Considerando gli incentivi statali, tra le offerte di gennaio ci sono sicuramente molte vetture a motorizzazione ibrida: per esempio, un SUV compatto come la Volvo XC40, che è un ibrido plug-in di ultima generazione.

Tuttavia, le promozioni di Volvo sono un po’ diverse rispetto ad altre Case: infatti in primo piano c’è sempre la formula del noleggio a lungo termine, che pur proponendo esempi con prezzi senza IVA, è destinato anche ai privati.

Per il calcolo del finanziamento, quindi, non viene indicato un prezzo di listino, ma si parte da un importo che viene già calcolato con l’incentivo statale per le vetture ibride. Su una Volvo XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscription Expression, con cambio automatico, serve quindi un anticipo di 4.500 euro + IVA, mentre le rate mensili per tre anni ammontano a 267 euro + IVA.

Nella rata sono compresi moltissimi servizi: manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso e varie assicurazioni compresa la responsabilità civile; sono esclusi praticamente solo pneumatici e veicolo sostitutivo, e nel sito sono correttamente elencati tutti i dettagli, e le relative franchigie.

Inoltre, è previsto un importo per un chilometraggio superiore ai 45.000 km, ma anche il costo in meno se non si raggiunge quel chilometraggio: in sostanza, si paga in baso a quanto si usa la vettura.

Vantaggi

Il noleggio a lungo termine è un po’ la modalità di acquisto del futuro: in una rata fissa e neppure troppo alta, vengono comprese anche molte spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, e anche qualche assicurazione un po’ più esclusiva, come quella per l’infortunio conducente.

Svantaggi

Attenzione agli importi senza IVA, che per un cliente privato è un costo; inoltre, per ottenere questi importi per il modello T4 (non la più grande T5) è necessario avere i requisiti per ottenere gli incentivi statali, oltre alla disponibilità di vetture. Tra i dati dell’esempio manca qualche indicazione, come il tasso di interesse sul canone.

In sintesi

Modello (esempio) Volvo XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid automatico Inscription Expression Promozione Noleggio a lungo termine Scadenza 31 gennaio 2021 Servizi aggiuntivi Assicurazione RCA e infortunio conducente, limitazione di responsabilità per incendio, furto e danni ulteriori con penalità, assistenza e soccorso stradale h24, manutenzione ordinaria e straordinaria Anticipo 4.500 euro + IVA Rate 36 da 267 euro + IVA Riscatto Non indicato Limite chilometrico 45.000 km; chilometri in più: 8.03 cent/km entro il 15% del km totali, 16,06 cent/km oltre il 15% dei km totali; chilometri in meno 4,01 cent/km entro il 15%, 2,01 cent/km oltre il 15% dei km totali Limitazioni e condizioni Con incentivo statale, salvo esaurimento fondi e disponibilità del prodotto