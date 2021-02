Dopo la versione di punta da 310 CV (in attesa di quella col 5 cilindri Audi) la Cupra Formentor è ora disponibile in Italia anche in versione ibrida plug-in da 245 CV.

Powertrain condiviso con le altre phev del Gruppo Volkswagen, dalla Volkswagen Golf all'Audi A3 passando per Seat Leon e Tarraco, composto dal 1.4 TSI da 150 CV e da un elettrico da 85 kW (115 CV), con coppia di 400 Nm.

Sportiva silenziosa

Caratteristiche che permettono alla Cupra Formentor di toccare i 210 km/h di velocità massima e passare da 0 a 100 km/h in 7" netti ,emettendo in media (secondo il ciclo WLTP) tra i 31 e i 35 g/km di CO2 e percorrere fino a 55 km in modalità 100% elettrica, grazie al pacco batterie da 12,8 kWh sistemato davanti all'asse posteriore. Pacco batterie che riduce il volume di carico, passando dai 420 litri delle 2.0 TSI da 310 CV a 345.

La trazione è unicamente anteriore mentre coppia e cavalli vengono trasmessi dal cambio automatico DSG a 6 rapporti.

Prezzi e allestimenti

Disponibile unicamente in versione VZ la Cupra Formentor e-Hybrid offre di serie cerchi in lega da 19", luci full LED, strumentazione digitale, sistema di infotainment connesso, sedili sportivi avvolgenti, park assist, cruise control adattivo, riconoscimento della segnaletica stradale e Dynamic Chassis Control.

Il listino parte da 45.050 euro, che diventano 36.800 grazie al contributo delle concessionarie e agli incentivi statali. Si può anche scegliere la rateizzazione, con anticipo di 6.800 euro e rate da 285 euro al mese.