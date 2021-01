Arriva in Italia la Seat Tarraco e-Hybrid, versione ibrida plug-in del SUV spagnolo, disponibile in 2 allestimenti Xcellence ed FR con prezzi a partire rispettivamente da 44.600 e 46.250 euro.

Doppio allestimento per una sola motorizzazione: il powertrain composto dal 1.4 turbo benzina da 150 CV unito a un elettrico da 85 kW (115 CV), per un totale di 245 CV e 400 Nm di coppia.

Lontano in elettrico

I dati ufficiali dicono che grazie alle batterie agli ioni di litio da 12,8 kWh la Seat Tarraco ibrida plug-in può percorrere fino a 49 km in modalità puramente elettrica, toccando una velocità massima di 140 km/h, superati i quali subentra il motore termico a spingere fino ai 205 km/h.

Il consumo medio, calcolato secondo il ciclo WLTP, è compreso tra 1,6 e 2 litri ogni 100 km, con emissioni tra 37 e 46,4 g/km. Valore buono per beneficiare degli incentivi statali.

Una volta scariche le batterie possono essere ricaricate in poco meno di 5 ore tramite una normale linea elettrica da 2,3 kW, mentre con una Wallbox da 3,6 kW il tempo richiesto scende a 3 ore e mezza.

Prezzi e allestimenti

Disponibile unicamente in versione 5 posti per via della presenza del pacco batterie, la Seat Tarraco e-Hybrid Xcellence monta di serie monitor touch da 9,2", strumentazione digitale, cerchi in lega Aero da 19", mancorrenti sul tetto, cromature esterne, park assist, videocamera posteriore, sistema keyless, sedili sportivi in tessuto e Alcantara, climatizzatore a 3 zone e luci full LED.

Una dotazione replicata in parte sulla Seat Tarraco FR ibrida plug-in, che si distingue per cerchi in lega specifici da 19", finiture esterne in nero, spoiler posteriore, sedili sportivi a regolazione elettrica, volante sportivo, sterzo progressivo e DCC (Dynamic Chassis Control).

Seat Tarraco e-Hybrid, i prezzi

Allestimento Prezzi Seat Tarraco e-Hybrid Xcellence 44.600 euro Seat Tarraco e-Hybrid FR 46.250 euro

Sono disponibili anche soluzioni a rate: 319 euro al mese per 35 mesi e anticipo di 6.750 mese per la Xcellence oppure 339 euro al mese per 35 mesi e anticipo di 6.950 euro al mese per l'allestimento FR.