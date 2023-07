A luglio, tutti i modelli Seat sono offerti con la formula di finanziamento Senza pensieri, compreso il Family SUV Tarraco con il motore a benzina da 150 CV.

Il prezzo della Seat Tarraco 1.5 EcoTSI in allestimento Style è di 34.750 euro, che scendono a 31.413,31 euro grazie al contributo della Casa, senza obbligo di permuta o rottamazione.

Su questa base, l’anticipo è di 6.850 euro, e le rate mensili ammontano a 409 euro (TAN 7,99%, TAEG 9,26%); la rata finale è pari a 15.462,48 euro, con un limite di 60.000 km e 0,07 euro/km di costo esubero, in caso di sostituzione o restituzione.

Come sempre, questo tipo di finanziamento consente le opzioni di sostituzione con Valore Futuro Garantito come anticipo per l'auto nuova, restituzione dell'auto o riscatto, eventualmente rifinanziabile.

Nell'importo delle rate è compresa la garanzia aggiuntiva di due anni o 40.000 km, per un totale di quattro anni.

Vantaggi

L’offerta di Seat per la Tarraco a benzina consente uno sconto iniziale anche senza ecobonus statale, e il pagamento di 36 mini rate proporziali al costo iniziale, che comprendono la garanzia per quattro anni.

Svantaggi

Un’annotazione sui testi degli esempi nel sito ufficiale: a differenza della maggior parte delle Case, Seat non dichiara il listino di partenza della vettura proposta.

In sintesi