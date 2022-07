Sono passati 4 anni dall'arrivo sul mercato della Seat Tarraco, il grande SUV a sette posti spagnolo. Arricchito negli anni successivi da nuove versioni e da un powertrain ibrido plug-in, per il 2022 si aggiorna lievemente in alcuni dettagli e riceve una nuova versione di punta molto accessoriata.

Si chiama Tarraco Xperience e va a sostituire la precedente Xcellence. Due nomi storici per Seat che in passato hanno rappresentato rispettivamente il massimo nel fuori strada e il massimo nel lusso. Il nuovo allestimento si pone come obiettivo quello di unificare le due dotazioni per offrire praticamente tutti gli optional presenti a listino di serie.

Estetica raffinata

A primo impatto il nuovo allestimento Xperience si riconosce subito per diversi dettagli della carrozzeria in grigio satinato. Spiccano in particolare i tanti dettagli presenti nei paraurti anteriori e posteriori, le barre al tetto dedicate, la griglia frontale dall'aspetto importante e il profilo intorno ai finestrini in acciaio.

Tra le rinnovate dotazioni si notano subito poi i nuovi cerchi da 20 pollici (optional) che vanno ad aggiungersi ai già presenti 19 pollici, che fino a oggi avevano rappresentato il massimo opzionabile in fase di acquisto.

Interno all'avventura

Dentro, qualora non si decidesse di optare per i rivestimenti in pelle (optional), il nuovo allestimento Xperience sulla Tarraco introduce nuovi colori e nuovi materiali per i sedili. In particolare spiccano i sedili rivestiti in microfibra dinamica mista a pelle ecologica color verde, un abbinamento cromatico che rispecchia in pieno l'idea fuoristradista che la nuova versione vuole dare.

Di serie tutta la classica tecnologia di bordo, come il sistema di infotainment di ultima generazione con Apple CarPlay e Android Auto, i sedili elettrici con memorie, il pacchetto luci con battitacco cromato e illuminato con il nome dell'allestimento e, dulcis in fundo, tutto il pacchetto di ausili alla guida di Livello 2 del Gruppo Volkswagen.

Prodotto a partire dal mese di luglio, i prezzi delle Tarraco nel nuovo allestimento Xperience non sono ancora stati comunicati dalla Casa.