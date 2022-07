Luglio è un mese molto importante per Seat, perché si concretizzano cambiamenti significativi il cui obiettivo è "intensificare e accelerare la cooperazione tra i marchi, approfittando di tutto il potenziale delle sinergie e ridurre in maniera sostenibile i costi e le complessità". Dall'8 luglio il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Seat S.A. sarà Thomas Schäfer, responsabile del gruppo di marchi di “volumi”, che include Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Cupra, Seat e Skoda.

Schäfer subentra a Thomas Schmall, durante la cui presidenza sono stati lanciati progetti innovativi come "Future: Fast Forward" o la gigafactory del Gruppo Volkswagen a Valencia. Ora Schäfer, insieme al Presidente del Comitato Esecutivo, Wayne Griffiths, dovrà occuparsi della crescita di Cupra e dell'elettrificazione della gamma.

"Gli anni avvenire saranno molto stimolanti e rappresentano una grande sfida per Cupra e Seat - ha detto Thomas Schäfer -. L’azienda sta dando impulso a progetti strategici per l’intero Gruppo Volkswagen: la crescita del business, l’elettrificazione della Spagna, con il disegno, sviluppo e produzione dei veicoli elettrici urbani per i nostri marchi di volumi. Con la sua esperienza e passione, il nostro team in Spagna svolgerà un ruolo importante per il successo generale del Gruppo. Spero di poter contribuire nel percorso di Cupra e Seat verso il futuro come socio forte e coinvolto dentro al gruppo di marchi di volume".

La carriera di Schäfer

Thomas Schäfer vanta una lunga esperienza nell’industria automobilistica internazionale. Ingegnere meccanico di formazione, inizia la sua carriera in Daimler AG a Stoccarda (1994), occupando diverse posizioni dirigenziali. Nel 2012, Schäfer entra a far parte del Gruppo Volkswagen, inizialmente a capo dell’unità di produzione Internazionale del Gruppo, in qualità di responsabile dei progetti CKD e delle negoziazioni sui nuovi stabilimenti produttivi.

Nel 2015, diventa Presidente e Direttore Generale del Gruppo in Sudafrica, assumendo la responsabilità del business del brand Volkswagen in questo Paese e lo sviluppo dei marchi del Gruppo nella regione dell’Africa subsahariana. Ad agosto 2020, Schäfer viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di ŠKODA AUTO a. s.

Schäfer entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Seat S.A. insieme a Dssa. Ingrun-Ulla Bartölke, Dr. Oliver Blume, Daniela Cavallo, Luis Comas Martínez de Tejada, Dr. Stefan Piëch, Dr. Josep Piqué e Mark Porsche.