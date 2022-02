Julio Lozano è il nuovo Head of Exterior Design di Seat e Cupra. Il designer spagnolo lavora già da quattro anni per il marchio spagnolo avendo curato lo stile di modelli come l’Ibiza e l’Arona e, nel suo nuovo ruolo, dialogherà direttamente con Jorge Diez, il Design Director dei due marchi iberici.

Chi è Julio Lozano

Lozano è una figura piuttosto conosciuta nell’ambiente del Gruppo Volkswagen. Oltre al lavoro con Seat, il progettista è stato Lead Designer presso l’Audi Advanced Design Studio di Monaco dove ha seguito lo sviluppo di diversi modelli del gruppo tedesco.

Tra il 2006 e il 2012, invece, Lozano ha collaborato col Gruppo Renault occupandosi sempre dell’exterior design. In generale, il nuovo creativo di Seat e Cupra può contare su oltre 15 anni di esperienza a stretto contatto col mondo dell’auto e dei principali dipartimenti di design di brand internazionali.

Lozano è laureato in ingegneria tecnica in disegno industriale all’Università Cardenal Herrera CEU di Valencia e ha conseguito due master al Royal College of Art di Londra e all’Elisava di Barcellona.

I possibili progetti

Jorge Diez accoglie così la nuova aggiunta nella sua squadra:

“Julio Lozano è una grande designer con un’esperienza importante nel settore automotive. La sua ricerca della perfezione e le conoscenze acquisite durante la sua carriera si tradurranno nelle linee dei nostri prossimi modelli. Con la sua presenza daremo un ulteriore impulso al nostro futuro elettrico”.

Non è chiaro i modelli su cui lavorerà Lozano. Al momento, nel futuro di Seat sono presenti solo alcuni restyling, tra cui quelli di Arona, Ibiza e Tarraco. Per Cupra, invece, si parla del tanto atteso arrivo della Tavascan, un SUV-coupé 100% elettrico già presentato sotto forma di concept.

È possibile che il nuovo designer venga impiegato sul progetto della nuova generazione di Ateca (in vendita dal 2016 e rinnovata nel 2020), sul restyling della Formentor (lanciata nel 2020) e su futuri altri modelli Cupra, pronti a conquistare nuovi segmenti di mercato dopo la crescita esponenziale degli ultimi anni.