Le novità del 2022 per Cupra puntano in 2 direzioni: da una parte il consolidamento, dall'altra la sempre più massiccia apertura all'elettrico puro. E proprio la gamma a emissioni zero avrà lo spazio maggiore, col debutto in concessionaria della Born e il probabile arrivo di un secondo modello a batterie, più grande e con autonomia maggiore.

Dal punto di vista del consolidamento invece lo spazio sarà tutto per la versione più potente della Formentor, quella VZ5 col 5 cilindri Audi da 390 CV. Tra i crossover più potenti del segmento e primo modello 100% esclusivo Cupra (non ne esiste e non ne esisterà una versione Seat) nel 2022 conoscerà il suo primo anno di commercializzazione completa.

Guardiamo ora nello specifico le novità 2022 di Cupra:

Cupra Born

Presentata e resa disponibile per i preordini a settembre, la Cupra Born è cugina di primo grado della Volkswagen ID.3: lunga 4,32 metri, nata dalla piattaforma modulare MEB specifica per i modelli elettrici, ha forme non lontane dalla capostipite Volkswagen ma linee un po' più spigolose e aggressive, valorizzate dai dettagli in color rame tipici di tutti i modelli del marchio.

Cupra Born

Tra le varie combinazioni di motore e batteria rese disponibili per i modelli sviluppati da questa base, per Cupra Born è stata scelta quella con propulsore da 204 CV e batteria da 58 kWh, per un' autonomia di 424 km.

Il caricatore di bordo gestisce fino a 100 kW di potenza in corrente continua che permettono di arrivare all'80% della capacità in poco più di mezz'ora, mentre la ricarica in corrente alternata arriva a 11 kW e richiede 6 ore e un quarto per il rifornimento completo. Il prezzo della versione lancio è fissato in 38.900 euro.

Nome Cupra Born Carrozzeria Berlina compatta Motori Elettrico Data di arrivo Febbraio 2022 Prezzi 38.900 euro (versione lancio)

Cupra Formentor VZ5

Versione top di gamma del SUV-Coupé che è anche il primo modello espressamente dedicato al marchio Cupra, la Cupra Formentor VZ5 utilizza il celebre motore 5 cilindri turbo firmato Audi (e presente anche sotto al cofano delle varie Audi RS 3), ma leggermente ridimensionato a 390 CV.

Cupra Formentor VZ5 in pista

Si tratta di un'edizione limitata di 7.000 unità proposte in allestimento unico al prezzo, per l'Italia, di 62.350 euro. Gli ordini sono aperti da fine ottobre e le prime consegne già in corso, ma naturalmente il grosso degli esemplari in produzione sarà in strada con l'anno nuovo. In più il buon interesse raccolto dalla Casa potrebbe aprire la porta anche a una successiva versione ancora più limitata ed esclusiva, che tocchi i 400 CV.

Nome Cupra Formentor VZ5 Carrozzeria SUV-Coupé Motori benzina Data di arrivo Gennaio 2022 Prezzi da 62.350 euro

Cupra Tavascan

Presentata come concept car 2 anni fa, la Cupra Tavascan è un SUV-Coupé 100% elettrico che arriverà ad affiancare Formentor posizionandosi però nel segmento superiore. La data di arrivo effettiva è il 2023, ma rientra anche nel calendario delle novità 2022 perché nella seconda metà dell'anno dovremmo vederne le forme e conoscerne le caratteristiche definitive. Se non con una presentazione, almeno con un'anteprima o un reveal.

Cupra Tavascan Concept

La piattaforma è sempre la MEB del Gruppo Volkswagen, ma la combinazione scelta per questo modello, secondo le anticipazioni, punterà al top delle prestazioni, dunque utilizzerà lo schema a 2 motori, uno per ciascun asse per una potenza complessiva di 306 CV, e la batteria agli ioni di litio più grande, quella da 77 kWh. Tavascan dovrebbe superare i 450 km di autonomia e accelerare da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi.