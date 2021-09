Cupra Born arriva in Italia con motorizzazione elettrica e prezzi da 38.900 euro. Con la compatta, si allarga la gamma del brand sportivo spagnolo che comprende anche Formentor, Ateca, Leon e Leon Sportstourer.

La Born, però, è il primo modello 100% ad emissioni zero e apre così un nuovo capitolo nell’evoluzione del marchio.

La dotazione di esterni e interni

La Cupra Born è lunga 4,32 metri e nasce dalla piattaforma modulare MEB del Gruppo Volkswagen sviluppata appositamente per i modelli elettrici. A livello di design, presenta gli elementi spigolosi e i dettagli in tonalità Copper condivisi con le altre Cupra.

Entrando nello specifico della dotazione, nell’edizione lancio della Born troviamo fari full LED e cerchi in lega da 18” di serie (oppure 19” o 20” come optional).

L’abitacolo presenta il quadro strumenti digitale Cupra Virtual Cockpit da 5,3” e il Media System con schermo touch da 12” (con Cupra Connect, accesso remoto, comandi vocali e connettività Apple CarPlay e Android Auto Wireless) di serie.

Già inclusi anche i sedili sportivi che, come il resto dei rivestimenti, è realizzato in Seaqual Yarn, un tessuto realizzato da Seaqual Initiative ricavato dalla lavorazione delle plastiche recuperate dagli oceani.

A completare l’equipaggiamento ci sono vetri posteriori oscurati, volante sportivo in pelle riscaldato, sistema di avviamento senza chiave, illuminazione interna a LED multicolore, climatizzatore bi-zona e pedaliera in alluminio.

Motore e sicurezza

L’unica versione per la fase di lancio della Cupra Born è dotata di una batteria da 58 kWh e di un motore elettrico da 204 CV e 310 Nm di coppia che le consentono un' autonomia di 424 km.

Il caricatore di bordo accetta fino a 100 kW in corrente continua e fino ad 11 kW in corrente alternata e viene fornito di serie un cavo mode 3 di tipo 2. Nel primo caso, le tempistiche di ricarica sono di 35 minuti, mentre in alternata si sale a 6 ore e 1 5 minuti.

In termini di sicurezza, la dotazione della Cupra include il sistema per la chiamata di emergenza e-Call, il Front Assist con frenata di emergenza e rilevamento di pedoni e ciclisti, il mantenimento di corsia, il riconoscimento della stanchezza e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Tra gli altri optional, l’equipaggiamento si può integrare con la Top View Camera, il Pre-Crash Assist e l’Exit Assist.

La Cupra Born è già ordinabile e le prime consegne avverranno nel corso dell’autunno.