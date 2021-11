Non c'è crisi dei chip che tenga, né i dubbi di un mercato ancora alle prese con nuove ondate di contagi da COVID-19 e la transizione energetica: il mondo dell'auto reagisce alle avversità e guarda oltre pensando già al 2022 e alle novità in arrivo nel prossimo anno.

La lista delle novità auto attese nel 2022 è già lunga e sarà ancora più ricca nei prossimi mesi. Noi iniziamo oggi a presentarvi il calendario auto 2022 dei nuovi modelli in arrivo, suddivisi mese per mese, in continuo aggiornamento e con le novità più attese in evidenza.

Com'è facile notare, quai un terzo sono nuove auto elettriche, mentre continua la presentazione di modelli inediti mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid. La lista, che parte con più di novanta modelli in arrivo, sarà costantemente aggiornata e arricchita con le nuove uscite previste nel corso dell'anno.

Tutte le novità 2022, mese per mese

Gennaio 2022

Tra aperture ordini, prime consegne e presentazioni in anteprima mondiale, il mese di gennaio apre il 2022 con un primo assaggio di novità. Dopo capodanno arrivano in concessionaria i primi esemplari di Peugeot 308 SW e BMW inizia a consegnare la nuova Serie 2 Coupé.

Peugeot 308 SW BMW Serie 2 Coupé Volkswagen ID.5

Da non dimenticare è poi l'avvio delle vendite delle elettriche Skoda Enyaq Coupé, Volkswagen ID.5 e Mercedes EQB, tutte attese per inizio anno.

Febbraio 2022

Ancora più ricco di novità auto è il programma degli arrivi previsti per febbraio 2022, a partire dal lancio commerciale dell'elettrica Renault Megane E-Tech e dalle prime consegne di Volvo C40 e Nissan Ariya, auto a zero emissioni altrettanto attese.

Renault Megane E-Tech Electric Honda HR-V Volkswagen Taigo

Sempre a febbraio debuttano in concessionaria la nuova Honda HR-V, la Volkswagen Taigo e la nuova BMW Serie 2 Active Tourer, Nel campo delle supercar si segnalano invece le prime consegne previste per Ferrari 812 Competizione e il reveal della Maserati MC20 Spider.

Marzo 2022

La primavera del 2022 si apre con diverse novità auto in arrivo negli showroom già da marzo. Parliamo di Ford Focus restyling, Citroen C5 X, Dacia Jogger, Toyota Aygo X, Kia Sportage e Range Rover, senza dimenticare l'avvio delle vendite di Opel Astra, Mercedes-AMG SL e Ferrari 296 GTB.

Opel Astra Maserati Grecale, il prototipo Toyota Aygo X

Molto attesi sono poi gli esordi in anteprima mondiale di Maserati Grecale, Fiat Ulysse, BMW Serie 7 e Lamborghini Urus Evo.

Aprile 2022

Il mese di aprile ci segnala alcuni appuntamenti importanti con le nuove berline elettriche, in particolare con il debutto dell'Audi A6 e-tron di serie e con l'avvio delle vendite di Mercedes EQE.

Audi A6 e-tron concept Mercedes EQE BMW X8 M, le foto spia

BMW risponde con il restyling di X7 e con l'inedito giga SUV sportivo X8, mentre l'altra protagonista del mese sarà la Porsche Cayenne restyling. Atteso anche il debutto di Genesis sul nostro mercato, con la G70 Shooting Brake.

Maggio 2022

A maggio 2022 le novità dal mondo dell'auto sono quasi tutte elettriche, sin dalla BMW i4 che dà avvio alle prime consegne e la Mercedes EQS SUV che si mostra per la prima volta al pubblico.

BMW i4 Mercedes EQS SUV, le foto spia Toyota GR86

In vista della presentazione ufficiale sono anche la sportiva elettrica Maserati MC20 Folgore e il SUV a batteria Polestar 3. Restando invece sulle motorizzazioni tradizionali troviamo gli arrivi negli showroom di Toyota GR86 e Lotus Emira.

BMW i4

Lotus Emira

Maserati MC20 Folgore

Mercedes EQS SUV

Polestar 3

Toyota GR86

Giugno 2022

Giugno è il mese dell'attesissima presentazione di Alfa Romeo Tonale, il SUV compatto che con la motorizzazione ibrida plug-in segna un'ulteriore evoluzione per la Casa del Biscione.

Alfa Romeo Tonale, il rendering della versione di serie BMW iX Ineos Grenadier

Sempre a giugno è previsto il lancio commerciale di BMW iX e Subaru Solterra, assieme all'edizione speciale Dacia Duster Extreme e alla Ineos Grenadier che arriva negli spazi di vendita dedicati.

Luglio 2022

Estate ricca e, tanto per cambiare, elettrificata a luglio 2022. Il rilancio elettrico di Maserati parte infatti con la nuova Granturismo che sarà proposta anche nella variante Folgore, mentre fra le tante novità Mercedes spicca la EQE SUV e Audi propone la sua e-tron restyling.

Toyota bZ4X BMW M3 Touring, le foto spia Mercedes EQE SUV, le foto spia

Elettriche al 100% sono anche la Toyota bZ4X che ha il lancio a luglio, la sportiva Hyundai Ioniq 5 N e la Mobilize Limo, berlina a noleggio di Renault. Da ricordare pure i debutti di BMW M3 Touring, BMW Serie 3 Touring restyling, Peugeot 3008 Cross (SUV coupé) e la possibile presentazione della prima e storica Porsche 911 ibrida.

Agosto 2022

l mese delle vacanze è quello che vede il debutto della nuova BMW M2 Coupé, ma anche della nuova Mercedes GLC e della prima Alpine elettrica, un SUV sportivo basato sulla stessa piattaforma della Renault Megane E-Tech.

Porsche Cayman GT4 RS, il prototipo Nuova BMW M2 Competition, le foto spia Jeep Magneto EV Concept

Sempre ad agosto è previsto il lancio della Jeep Wrangler elettrica, della nuova Kia Niro e della Nissan X-Trail, oltre alla sportivissima Porsche 718 Cayman GT4 RS.

Settembre 2022

La sempre più grossa fila di SUV elettrici si arricchisce a settembre dell'Audi Q6 e-tron, ma anche della Hyundai Ioniq 6, dell'inedito SUV smart e dell'erede a batteria di Volvo XC90.

smart Concept #1 Ferrari Purosangue, le foto spia Nuova Jeep Grand Cherokee

Ancora con motori a combustione interna sono invece nuova BMW X1, Ferrari Purosangue, nuova Jeep Grand Cherokee, Opel Astra Sports Tourer, Fiat Doblò e la "super plug-in" Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Coupé 4 porte.

Ottobre 2022

Voci sempre più insistenti parlano dell'arrivo di un sostanzioso restyling per la Fiat Panda, atteso per la fine del 2022 e accompagnato probabilmente da Fiat 500X restyling. Restando in Italia, ma cambiando genere, troviamo verso ottobre la presentazione della Lamborghini Aventador di nuova generazione.

Volkswagen ID.Buzz, il rendering Mercedes-AMG One Cupra Tavascan Concept

Con un po' di ritardo sulle previsioni dovrebbe debuttare anche la versione definitiva dell'hypercar Mercedes-AMG One, della Cupra Tavascan e della Polestar Precept senza dimenticare il monovolume elettrico Volkswagen ID.Buzz.

Cupra Tavascan

Fiat Panda restyling

Fiat 500X restyling

Lamborghini Aventador

Polestar Precept

Mercedes-AMG One

Volkswagen ID.Buzz

Novembre 2022

Entro lo scadere del 2022 è prevista anche la presentazione della Porsche Macan elettrica, il primo SUV sportivo a zero emissioni della Casa tedesca.

Dacia Bigster Concept Porsche Macan elettrica, il rendering Honda Civic hatchback

Sempre a novembre dovrebbe debuttare in Europa la nuova Honda Civic hatchback, oltre al SUV grande a 7 posti Dacia Bigster e alla potentissima e alleggerita BMW M4 CSL.

Dicembre 2022

A chiudere il 2022 ci pensa il previsto lancio commerciale della Tesla Cybertruck che, nonostante sia un pick-up elettrico, ha suscitato molto interesse in tutto il mondo.

Jeep baby SUV, il rendering Tesla Cybertruck BMW iX1, le foto spia

Attesissimo è anche il possibile debutto del "baby SUV" Jeep, più compatto rispetto alla Renegade, mentre a dicembre dovremmo vedere le forme definitive dell'inedito SUV compatto Volvo XC20 e della BMW iX1, variante elettrica della nuova X1.

BMW iX1

Jeep Small SUV

Tesla Cybertruck

Volvo XC20

Le novità auto, marca per marca

Di seguito tutti gli approfondimenti sulle novità auto 2022, marca per marca (in aggiornamento)