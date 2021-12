Le novità 2022 di Kia saranno tutte concentrate su SUV e crossover, in gran parte già lanciati o quantomeno svelati. Dopo aver avviato la doppia rivoluzione, elettrica e stilistica, in questo 2021, infatti, la Casa coreana punta a un semestre di consolidamento in cui attenderà i risultati commerciali della quinta generazione di Sportage e del nuovissimo crossover media elettrica EV6.

A queste si aggiungeranno, con presentazione in primavera e arrivo nella seconda parte dell'anno, la nuova generazione del crossover Niro, ancora nelle varianti ibrida, ibrida plug- in ed elettrica, e il restyling della XCeed che completerà la famiglia Ceed già aggiornata.

Ecco, dunque, le novità 2022 di Kia:

Kia XCeed restyling

Atteso per la primavera, il refresh della Kia Xceed porterà al crossover coupé compatto l'aggiornamento estetico e funzionale già introdotto sulla Ceed con l'autunno 2021: la nuova mascherina e il nuovo logo, fari a LED con firma luminosa rinnovata, ritocchi alla gamma colori e al design dei cerchi, per arrivare alla strumentazione con display da 12,3", sono tutte novità che ci aspettiamo di ritrovare sul modello rinnovato, come la fanalerie posteriori multi-led per gli allestimenti sportivi.

Non si annunciano, invece, particolari novità tra i motori, che dovrebbero confermare la gamma attuale e le versioni mild hybrid e plug-in, ma anche i benzina non elettrificati e anche la variante a Gpl.

Nome Kia XCeed Carrozzeria Crossover compatto Motori benzina, benzina e diesel Mild Hybrid, benzina Plug-in Hybrid Data di arrivo Aprile 2022 Prezzi da comunicare

Kia Sportage 2022

Il ruolo dellai Kia Sportage tra i SUV compatti è ormai consolidato, ma con la generazione numero 5 la Casa, pur confermandone posizionamento e destinazione, è riuscita a rivoluzionarlo ancora una volta. Nel design, che esprime il nuovo stile (a cui pian piano si uniformerà il resto della gamma Kia partendo da Niro), e nei motori, interamente elettrificati.

Non soltanto: Sportage è stato declinato in due diverse versioni dal profilo differente, uno più lungo e spazioso per il mercato nordamericano e uno dalle forme più raccolte per l'Europa, lungo 4,51 metri e con quasi 600 litri di bagagliaio, che ha debuttato al Salone di Monaco a settembre.

Il modello europeo sarà in concessionaria a metà gennaio, come si può vedere sulla pagina promozionale del sito dedicata al countwdown, in cui è pubblicato anche il listino prezzi, che parte da 29.950 euro. La gamma si articola su una vasta offerta di motori benzina e diesel mild hybrid da 136 a 180 CV a cui si sommano un full hybrid da 265 CV.

Un ulteriore ibrido plug-in con oltre 50 km di autonomia nella marcia elettrica sarà reso disponibile nella seconda metà dell'anno insieme a una variante a Gpl, chiudendo il calendario delle novità 2022 per quanto riguarda Kia.

Nome Kia Sportage Carrozzeria SUV compatto Motori benzina e diesel mild hybrid, benzina full hybrid + benzina plug-in hybrid e Gpl (da settembre) Data di arrivo 15 gennaio 2022 Prezzi da 29.950 a 44.950 euro

Kia Niro 2023

Per il crossover elettrificato Kia Niro si tratta della seconda generazione: anche questo spinge ancor più di prima verso un design di rottura e verso la sostenibilità, che passa anche attraverso un maggiore uso di materiali riciclati. Le foto ufficiali sono già state diffuse, l'arrivo in Italia è fissato per la seconda metà dell'anno con presentazione ufficiale indicativamente verso aprile.

Le poche informazioni disponibili parlano di una gamma nuovamente composta da una versione full hybrid, una ibrida plug-in e una 100% elettrica, di cui però al momento non ci sono dettagli tranne uno: gli ibridi sono dotati di una funzione chiamata "Greenzone Drive Mode", vale a dire del cosiddetto "geofencing" ossia alla capacità di riconoscere le zone con limiti alla circolazione e passare automaticamente in modalità elettrica nelle aree vietate ai motori a scoppio.

Nome Kia Niro Carrozzeria crossover compatto Motori benzina full hybrid e plug-in hybrid, elettrico Data di arrivo Settembre 2022 (lancio in primavera) Prezzi -

Kia EV6

Prima elettrica Kia di nuova generazione, la Kia EV6 è un crossover di taglia media e piglio sportiveggiante lunga 4,70 metri che inaugura una nuova famiglia di modelli e sfrutta la piattaforma E-GMP condivisa con la Hyundai Ioniq 5, scegliendo però le combinazioni con le prestazioni migliori.

Kia EV6

La batteria è da 77,3 kWh e 800 Volt, i motori possono essere uno posteriore o un per asse, le potenze massime vanno da 239 fino ai 585 CV della versione GT, con autonomie comprese tra 400 e 528 km, e il sistema di ricarica è del tipo bidirezionale, dunque può anche cedere energia. Lanciata a novembre, sarà effettivamente consegnata a partire dalla primavera nelle versioni Air e GT Line e da fine anno in quella top di gamma Performance AWD GT da 585 CV.