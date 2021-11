Le voci sul fatto che la Kia Stinger non avrebbe avuto eredi dirette sono circolate per mesi, ma in tutta risposta la Casa coreana ha presentato un restyling della sua berlina GT lo scorso anno. Ma la pensione della berlina coreana è comunque prevista e dovrebbe arrivare nel corso del primo trimestre 2022.

La domanda quindi sorge spontanea: ci sarà un'erede della Stinger? A rispondere ci ha pensato direttamente Karim Habib, capo del design della Casa coreana, che ha suggerito con forza che non ci sarà, ma che "ne rimarrà l'essenza":

"Lo spirito della Stinger è rimasto e rimarrà. Mi piace pensare che la EV6 abbia i geni della GT, e stiamo lavorando per creare una speciale EV6 GT, che abbia un bel po' di Stinger dentro di lei."

La sigla GT diventa "green"

Ovviamente non è una sostituzione diretta, a partire dalle forme: la Stinger è una gran turismo sportiva a guida bassa, la EV6 invece un crossover. E poi ovviamente la GT è termica, mentre la EV6 esclusivamente elettrica, ma di questo non dovremmo più stupirci, visti i tempi che corrono e visto l'impegno della Case auto nel raggiungere l'impatto ambientale nullo.

Il capo del design Kia comunque ha riconosciuto molto i meriti della Stinger, nonostante non sia stata all'altezza della aspettative di vendita. Karim Habib l'ha detto chiaramente:

"La Stinger è stata un modello di trasformazione per noi, e ha aperto una prospettiva completamente nuova su ciò che Kia può essere: un marchio capace di creare vetture sportive per la guida di precisione. E la EV6 di oggi sta facendo altrettanto."

Kia Stinger Black Scorpion Edition

Due mondi, due origini

Anticipata per la prima volta nel 2011 la Kia Stinger di serie è arrivata nel 2017 mossa, tra gli altri, da un V6 di 3,3 litri biturbo benzina da 365 CV, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti.

Kia EV6 GT

La EV6 invece ha fatto il suo debutto a inizio 2021, con la GT prevista in un secondo momento e mossa da 2 motori elettrici per un totale di 585 CV e 740 Nm di coppia, per raggiungere i 100 km/h in 3,5 secondi e i 260 km/h di velocità massima. Per il momento, però, ancora non si è parlato di prezzi per la EV6 GT, che verranno ufficializzati più avanti.