La Kia EV9 Concept debutta al Salone di Los Angeles anticipando le forme dell’elettrica top di gamma della Casa sudcoreana. Chiaramente il look non è ancora quello definitivo, ma è probabile che la versione di serie non si allontanerà troppo in termini di stile e, soprattutto, di prestazioni. Ecco come sarà il prossimo maxi SUV di Kia ad emissioni zero.

Design scolpito

Si tratta del secondo modello della famiglia EV dopo la EV6, anche se non si direbbe visto il design radicalmente diverso e molto più squadrato. Lunga 4,93 metri, larga 2,06 m e alta 1,79m, ha le luci anteriori che ricordano dei cristalli incastonati nel pannello anteriore che si animano quando si sblocca la vettura.

Vicino al cofano è presente un pannello solare nascosto che riduce il consumo di batteria alimentando optional come il climatizzatore e l’infotainment.

Di profilo, si notano le linee molto tese e muscolose e le impressionanti ruote da 22”, le quali difficilmente verranno riproposte sul modello di serie. Il posteriore è probabilmente la parte più stravagante di tutto il prototipo ed è caratterizzato dalla strana forma “spezzata” dei fari LED.

Così si trasforma in un salotto

Tra le chicche della Kia ci sono le barre sul tetto che, quando non sono utilizzate, si ritraggono automaticamente per migliorare l’aerodinamica e i futuristici interni. L’abitacolo da 6 posti è spazioso e ben illuminato grazie all’enorme tetto panoramico che si estende dalla prima all’ultima fila di sedili.

Tra l’altro, i sedili della prima fila possono ruotare, mentre quelli della seconda e della terza possono essere usati come tavolini. Curati anche i rivestimenti, i quali sono realizzati in materiale riciclato e pelle vegana. Il centro di comando è rappresentato dallo schermo da 27” che consente di gestire ogni funzione di navigazione, connettività e intrattenimento.

L’EV9 è costruita sulla piattaforma E-GMP e condividerà diverse caratteristiche con la Hyundai Seven. Kia parla di una batteria da 100 kWh per un’autonomia di quasi 500 km. Il SUV si potrà ricaricare fino a 350 kW per passare dal 10 all’80% in soli 20 minuti.