Debutta al Salone di Los Angeles la Hyundai SEVEN Concept, grosso SUV elettrico pronto a diventare di serie nei prossimi mesi ampliando la gamma Ioniq, quella dedicata alle auto 100% elettriche della Casa coreana attualmente composta dalla sola Ioniq 5 e pronta ad accogliere la versione di serie della Precept.

Tornando alla novità presentata al salone statunitense, la SEVEN Concept si presenta con alcuni tratti caratteristici del brand Ioniq, come la firma luminosa denominata "Parametric Pixels", montandoli su una carrozzeria imponente fatta di poche e semplici linee.

Semplicità

Sembra essere stata questa la parola che ha guidato le matite dei designer nel tratteggiare le linee del SUV elettrico di Hyundai, caratterizzato da un fisico estremamente sinuoso, interrotto in alcuni punti da linee più nette che donano il giusto numero di muscoli. Aiuta in questo senso la natura a batterie della SEVEN Concept, senza prese d'aria e la mascherina completamente assente, a non "rovinare" l'estrema pulizia dell'esterno.

Molto particolare il posteriore, con un arco luminoso - ancora una volta con i pixel dalla forma squadrata - ad abbracciare tutto il lunotto, terminando nella parte inferiore dove è presente una striscia LED orizzontale. Anche in questo caso è la semplicità a farla da padrona, col tetto - quasi interamente in cristallo - che non assume vistosi andamenti da coupé per massimizzare lo spazio interno. Spazio abbondante grazie anche al passo "monstre" di 3,2 metri.

Un salotto

Se dalla Hyundai Ioniq 7 ci aspettiamo molti dei tratti somatici della carrozzeria della SEVEN Concept, esattamente come successo nel passaggio da Concept 45 a Ioniq 5, per quanto riguarda l'abitacolo ogni elemento ci ricorda che ci troviamo davanti a un prototipo. L'interno del SUV elettrico coreano infatti presenta 2 poltrone singole in grado di ruotare e muoversi lungo il pavimento, mentre nella parte posteriore è presente un divanetto a "L" con tanto di mensola nella parte superiore. I materiali sono tutti ecocompatibili, comprese le vernici utilizzare per colorare i vari elementi.

Un salotto su ruote, dove mancano volante e pedali "affogati" nella plancia e nel pavimento per fare la loro comparsa quando non si vuole che a guidare l'auto ci pensino i sistemi di guida autonoma di Livello 4. La plancia è assolutamente minimal e si compone di uno schermo oled in grado di cambiare colore a seconda del "mood" del momento.

Velocissima

Basata sulla piattaforma modulare E-GMP del Gruppo la Hyundai SEVEN Concept monta un pacco batterie in grado di garantire circa 480 km di autonomia, con la possibilità di ricaricarlo fino a una potenza massima di 350 kW, passando così dal 10 all'80% della capacità in appena 20 minuti.

Ancora non si sa se sarà disponibile sia a trazione posteriore con schema a doppio motore, dando così vita a uno schema a trazione integrale, per maggiore potenza e autonomia però leggermente ridotta.