Gli Electric Days Digital 2021 (www.electricdays.it) sono l'occasione perfetta per conoscere meglio tutte le auto elettrificate, dalle ibride alle elettriche, con semplici video guide.

Dopo aver visto da vicino cosa sono le auto mild hybrid e le full hybrid è arrivato il momento di scoprire le plug-in hybrid, ovvero le ibride ricaricabili "alla spina" note anche come PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle).

Il video vi guida passo passo nel mondo delle auto ibride plug-in, un modo per saggiare il potenziale delle auto a zero emissioni, ma senza rinunciare alla praticità di un motore termico sempre a disposizione e affiancato al motore elettrico.

Come funziona

Lo schema di funzionamento è simile a quello di una full hybrid, ma sulle auto plug-in hybrid c'è in più la possibilità di ricaricare la batteria (di capacità maggiorata) anche da una presa di corrente domestica o da una colonnina pubblica e non solo col motore a combustione (benzina o diesel) o la frenata rigenerativa.

Questo permette alle auto ibride plug-in di ottenere buone percorrenze in modalità puramente elettrica, comprese in generale tra i 40 e i 100 km. Visto che la percorrenza media giornaliera degli italiani è di circa 30 km, ciò significa che negli spostamenti quotidiani casa-lavoro si viaggia sempre in elettrico e nei weekend o nei viaggi più lunghi ci si affida alla benzina o al gasolio.

L'importante è avere un punto di ricarica a casa per poter sfruttare al meglio la doppia anima dell'auto plug-in hybrid e contenere i costi di viaggio che invece salgono facendo il pieno di elettricità nelle colonnine pubbliche.

Auto ibride plug-in, vantaggi e svantaggi