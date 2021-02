Fino a pochi anni fa l'auto elettrica (nota anche come BEV - Battery Electric Vehicle) era quasi un oggetto sconosciuto destinato a pochi appassionati della mobilità a zero emissioni, ma, come ci insegnano anche gli Electric Days Digital 2021 (www.electricdays.it), i tempi sono cambiati e ormai maturi per l'auto che rinuncia a benzina e gasolio.

Nella video guida all'auto elettrica che vedete qui sopra potete scoprire vizi e virtù delle vetture che si muovono solo grazie all'elettricità contenuta in una grande batteria che prende il posto del serbatoio di carburante. Prestazioni da sportiva, autonomie variabili, prezzi, costi di utilizzo e tutti gli altri temi più scottanti dell'auto elettrica sono a vostra disposizione.

Come funziona

Anche se può sembrare strano lo schema meccanico di un'auto elettrica è quanto di più semplice si possa incontrare su strada: uno o più motori elettrici di potenza solitamente superiore alla media delle auto "tradizionali" e una batteria che fornisce l'energia. Più efficiente è la gestione dell'elettricità e più grande e "denso" di kWh è il pacco batteria, maggiore è l'autonomia.

Le percorrenze massime delle più moderne auto elettriche stanno generalmente tra i 200 e i 500 km, ma alcuni modelli come quelli proposti da Tesla possono arrivare anche più lontano con un pieno di batteria.

I prezzi di listino delle auto elettriche sono ancora mediamente più alti di quelli delle auto con motori a combustione interna, mentre i costi di esercizio sono molto bassi, a patto che si ricarichi la batteria ad una wallbox domestica.

Auto elettrica, vantaggi e svantaggi

Vantaggi Svantaggi Costi di gestione bassissimi Prezzo di acquisto elevato Non paga il bollo Autonomia non ancora paragonabile a quella delle auto tradizionali Sosta gratuita sulle strisce blu in molte città Consumi legati alla temperatura ambiente (più alti d'inverno) Accesso libero alle ZTL in molte città Tempi di ricarica superiori a quelli classici dal benzinaio Non subisce i blocchi del traffico Colonnine di ricarica ultra veloci ancora poco diffuse Prestazioni brillanti Silenziosità di marcia Manutenzione ridotta Accesso agli incentivi statali e locali (entro certi limiti di prezzo)