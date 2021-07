Questo 2021 è l'anno del primo restyling per la famiglia Kia Ceed di terza generazione composta da hatchback, station wagon (Sportswagon) e shooting brake (ProCeed). L'aggiornamento si concentra in modo particolare nel frontale che sfoggia una versione evoluta della mascherina "tiger nose", ora sovrastata dal nuovo logo Kia nella parte alta.

La rinnovata gamma Kia Ceed che sarà in vendita dall'autunno 2021 si differenzia dal modello attuale anche per i fari full LED dotati di nuove luci diurne dalla firma a freccia, due cerchi in lega dal design inedito e quattro nuovi colori di carrozzeria. Anche dentro cambiano rivestimenti e finiture, con il quadro strumenti digitale da 12,3" e altri aggiornamenti.

Cambia faccia e logo

La parte più nuova che segna un evidente salto evolutivo nello stile della Kia Ceed restyling è proprio il paraurti anteriore che mostra una mascherina modificata con finitura in nero lucido sopra e cromata satinata sotto. Due grandi prese d'aria sono posizionate sotto i fari e si integrano nei passaruota anteriori.

Kia Ceed restyling 2021 Kia ProCeed restyling 2021 Kia Ceed Sportswagon restyling 2021

Le versioni ibride plug-in hanno la griglia "tiger nose" chiusa e a colori contrastanti, con in più un nuovo logo PHEV. A proposito di logo, è facile notare davanti e dietro il nuovo marchio Kia composto dalle tre lettere stilizzate, subito sotto il cofano motore all'anteriore e all'altezza dei gruppi ottici sul portellone di coda.

Inedita è anche la realizzazione delle luci posteriori per la versione hatchback in allestimento GT e GT-Line. Per la prima volta ci sono 48 lampade a LED su cinque file e in una cornice rossa che fungono anche da indicatori di direzione sequenziali. Lo stesso allestimento GT si riconosce poi per la mascherina bicolore rosso/nero e per le finiture rosse nella parte inferiore della carrozzeria.

Strumentazione digitale e altri aggiornamenti

Nell'abitacolo della Kia Ceed restyling 2021 si notano subito la strumentazione digitale su display da 12,3" che si abbina che si abbina allo schermo dell'infotainment da 10,25" in plancia. quest'ultimo ha i comandi rapidi integrati nel pannello digitale e questo lascia il posto a una diversa finitura cromata attorno alle bocchette di aerazione.

Oltre alla connettività Android Auto e Apple CarPlay wireless, la Kia Ceed restyling offre il controllo a distanzia dello stato della vettura tramite l'app per smartphone Kia Connect. Tra gli ausili alla guida si segnala l'aggiunta dell'avviso e assistente dell'angolo cieco, l'avviso di partenza del veicolo che precede e il mantenimento corsia indipendente dal cruise control. A questo si aggiunge il monitor retrovisore (RVM) che attiva con un pulsante la telecamera posteriore e il sistema di frenata automatica per il traffico trasversale posteriore.

Confermata la gamma motori che include il 1.0 e il 1.5 benzina mild hybrid, il 1.0 GPL, il 1.6 benzina da 204 CV per le GT e il 1.6 plug-in hybrid per la Sportswagon. Qui sotto la gamma completa di motori e trasmissioni, mentre i prezzi saranno annunciati a breve. La shooting brake ProCeed non ha più il motore diesel.

La gamma motori