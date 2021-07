La quinta generazione della Kia Sportage si svela del tutto. Dopo le prime foto ufficiali, ecco anche tutte le informazioni sulla dotazione e sulle motorizzazioni del nuovo SUV di Kia.

Attenzione alle dimensioni però: la Casa ha presentato prima la variante pensata per tutti i mercati tranne l’Europa. La versione per il Vecchio Continente avrà le stesse soluzioni tecniche, ma dimensioni leggermente ridotte.

Dimensioni e dotazione

Rispetto alla precedente generazione, non è cresciuta eccessivamente. La larghezza di 1,87 metri e l’altezza di 1,66 m, infatti, sono appena 1 cm a testa in più se confrontate col modello attualmente in vendita.

Questi dati non subiranno modifiche per il modello europeo, mentre gli altri mercati potranno contare su una vettura lunga 4,66 m e con un passo di 2,76 m. La Sportage (anche) “italiana”, invece, non dovrebbe allontanarsi troppo dai 4,49 m del modello attuale.

La Sportage è disponibile negli allestimenti X-Line e GT Line. Il primo conferisce un look più improntato al fuoristrada, mentre il secondo è più sportivo. In ogni caso, nella lista degli optionals ci sono anche cerchi in lega di misura da 17” a 19” in diverse colorazioni.

La tecnologia dell’abitacolo comprende un quadro strumenti interamente digitale e il sistema d’infotainment sviluppati su due schermi da 12” l’uno. A livello di intrattenimento, si può scegliere anche l’impianto hi-fi Harman Kardon.

Terrain Mode, sicurezza e motorizzazioni

Tra le tecnologie, la Sportage è equipaggiata col Terrain Mode, un selettore di modalità di guida che consente di impostare non solo le configurazioni Comfort, Eco e Sport, ma anche quelle per il fuoristrada. Così, il SUV può affrontare con maggior disinvoltura anche fondi con fango, sabbia o neve.

Kia ha introdotto anche delle nuove sospensioni a controllo elettronico che lavorano in simbiosi con la trazione integrale per assicurare un’ottimale erogazione della potenza.

Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida è molto completo. Nell’equipaggiamento troviamo l’Highway Driving Assist che mantiene velocità e traiettoria dell’auto in autostrada, lo Smart Cruise Control, la frenata automatica d’emergenza, il Blind Spot View Monitor e il Remote Smart Parking Assist che parcheggia l’auto senza il conducente a bordo.

Per le motorizzazioni, al momento Kia ha annunciato un 1.6 turbo a benzina da 180 CV e un 2.0 diesel da 186 CV. Il primo è disponibile con l’abbinamento ad un cambio a doppia frizione a 7 rapporti o ad un manuale a 6 marce, mentre l’unità a gasolio si può scegliere con un nuovo cambio automatico a 8 rapporti.

L’arrivo di questi propulsori non è sicuro per l’Europa, ma Kia ha già messo le mani avanti annunciando che la gamma verrà completata da unità full hybrid e ibride plug-in. Con ogni probabilità, la Casa proporrà gli stessi powertrain da 230 e 265 CV della “sorella” Hyundai Tucson.

Kia rivelerà i dati ufficiali e i prezzi della versione europea nelle prossime settimane.