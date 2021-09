Al Salone di Monaco 2021 la nuova Kia Sportage si presenta al pubblico. Disponibile in versioni mild, plug-in e full hybrid, con alimentazione a benzina e a gasolio, arriverà in concessionaria entro la fine del 2021.

Le novità dal punto di vista tecnologico sono molte e ve le raccontiamo con le immagini dal vivo dell'allestimento sportivo GT-Line.

Più grande e tecnologica

La versione top di gamma è caratterizzata esteticamente dall’ampia griglia anteriore con motivo a nido d’ape, soprannominato dalla Casa coreana “Digital Tiger Face” e da specchietti e modanature di tonalità nera.

Rispetto al modello di vecchia generazione, la nuova Sportage è più lunga di 3 cm. Ora infatti il SUV coreano raggiunge i 4,52 metri e ha una carrozzeria dal design più teso e dinamico.

All’interno l’abitacolo si distingue per la presenza di due display curvi da 12,3”, dedicati al quadro strumenti e al sistema di infotainment, oltre che per una maggiore qualità percepita a livello di rivestimenti e finiture.

Nuovi sistemi di assistenza alla guida

Tra le novità introdotte con questa nuova generazione c'è anche il sistema di regolazione automatica della trazione Terrain Mode, ideale per affrontare fondi stradali quali neve, fango e sabbia grazie alle modalità di guida selezionabili. Sono presenti anche sospensioni a controllo elettronico e un sistema 4x4 intelligente in grado di distribuire la coppia tra i due assi del veicolo in base alle esigenze specifiche di guida.

Molti i sistemi di assistenza alla guida. Oltre all'Highway Driving Assist, per il mantenimento della velocità e della traiettoria dell’auto in autostrada, c'è anche il Blind Spot View Monitor, in grado di mostrare la visuale dell’angolo cieco dello specchietto direttamente nel quadro strumenti.

Gamma motori ibrida

La gamma motori della nuova Sportage, come anticipato, è ampia. Si parte dalla più potente ibrida plug-in da 265 CV di potenza, sviluppati dalla combinazione tra il 1.6 T-GDI a benzina da 180 CV con un motore elettrico da 66,9 kW alimentato da una batteria da 13,8 kWh.

È lo stesso propulsore termico che equipaggia la versione full hybrid da 230 CV, spinta da una batteria con capacità di 1,49 kWh. Completano la gamma, le motorizzazioni mild hybrid benzina e diesel con potenze rispettivamente da 150 e 180 CV e da 136 CV. Sono disponibili la trasmissione automatica DCT a 7 rapporti e quella manuale a 6 marce.

Al momento Kia non ha ancora specificato i prezzi ufficiali della nuova Sportage. Il SUV del marchio coreano, dopo il debutto al Salone di Monaco 2021, arriverà sul mercato entro la fine dell'anno.