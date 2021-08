Manca ormai meno di un mese alla prima edizione del Salone di Monaco, erede del Salone di Francoforte e differente non solo per location, ma per format e durata. Se infatti la precedente kermesse aveva una durata di 10 giorni, col trasloco in Baviera i giorni si ridurranno a 7: dal 6 al 12 settembre, con la prima giornata dedicata alla stampa.

Format cambiato che prevede una classica esposizione statica all'interno di padiglioni fieristici, affiancata a una parte "diffusa" con le vie della città a far da vetrina per novità endotermiche ed elettriche, assieme alla possibilità di provare auto e non solo: lo IAA Mobility 2021 infatti è un salone della mobilità e ci sarà spazio anche per monopattini elettrici, bici a pedalata assistita, moto e altro ancora.

Salone di Monaco 2021, gli spazi

Contrariamente a quanto siamo abituati, e similmente al Milano Monza Motor Show, il Salone di Monaco 2021 non occuperà unicamente spazi fieristici al chiuso, ma si terrà anche in alcuni luoghi della città bavarese. Il cuore pulsante sarà comunque la fiera di Monaco (battezzata Summit), dove i brand presenti mostreranno le loro novità.

Da qui, percorrendo la "Blue Lane", zona dove provare in prima persona mezzi a basso impatto ambientale come auto elettriche e ibride, monopattini elettrici e tanto altro ancora, si arriva all'Open Space, un insieme di piazze e vie di Monaco dove vedere da vicino novità di prodotto e non solo.

All'aperto infatti si terranno convegni e ci saranno anche eventi dimostrativi e di intrattenimento per il pubblico. La lista completa dei luoghi della parte Open la trovate sul sito ufficiale del Salone di Monaco.

Salone di Monaco 2021, date e orari

Il Salone di Monaco 2021 aprirà al pubblico il 7 settembre e chiuderà il 12 settembre, con i seguenti orari:

Summit:

7 - 12 settembre dalle 9.00 alle 18.00

dalle 9.00 alle 18.00 10 settembre: dalle 14.00 alle 18.00

Open Space:

7 settembre: dalle 14.00 alle 20.00

Dall'8 all'11 settembre: dalle 10.00 alle 20.00

12 settembre: dalle 10.00 alle 17.00

Salone di Monaco 2021, i biglietti

Per visitare il Salone di Monaco 2021 ci sono differenti tipologie di biglietti, con prezzi compresi tra 10 e 45 euro, a seconda della soluzione scelta.

Biglietto giornaliero : 20 euro. Permette di visitare tutte le aree dell'Open Space dal 7 al 9 settembre

: 20 euro. Permette di visitare tutte le aree dell'Open Space dal 7 al 9 settembre Biglietto giornaliero : 25 euro. Permette di visitare tutte le aree dell'Open Space dal 10 al 12 settembre e la parte Summit dalle 14.00 del 10 settembre fino alle 18.00 del 12 settembre

: 25 euro. Permette di visitare tutte le aree dell'Open Space dal 10 al 12 settembre e la parte Summit dalle 14.00 del 10 settembre fino alle 18.00 del 12 settembre Biglietto giornaliero ridotto : 10 euro. Dedicato a studenti, permette di visitare tutte le aree dell'Open Space dal 7 al 12 settembre e la parte Summit dalle 14.00 del 10 settembre fino alle 18.00 del 12 settembre

: 10 euro. Dedicato a studenti, permette di visitare tutte le aree dell'Open Space dal 7 al 12 settembre e la parte Summit dalle 14.00 del 10 settembre fino alle 18.00 del 12 settembre Biglietto 3 giorni : 40 euro. Permette di visitare tutte le aree dell'Open Space dal 7 al 9 settembre ed è valido anche come biglietto per i mezzi pubblici

: 40 euro. Permette di visitare tutte le aree dell'Open Space dal 7 al 9 settembre ed è valido anche come biglietto per i mezzi pubblici Biglietto 3 giorni: 45 euro. Permette di visitare tutte le aree dell'Open Space dal 10 al 12 settembre e la parte Summit dalle 14.00 del 10 settembre fino alle 18.00 del 12 settembre. Lo stesso biglietto è valido anche per utilizzare i mezzi pubblici

Per chi non potesse o volesse muoversi il Salone di Monaco sarà anche online, con biglietto unico al prezzo di 199 euro.

Per acquistare i biglietti potete collegarvi al sito ufficiale del Salone di Monaco.

Salone di Monaco 2021, come arrivare

Arrivare al Salone di Monaco è facile: la capitale bavarese infatti è ottimamente collegata con l'Italia sia via aereo sia via auto. Ciò che davvero conta però in questo periodo è il rispetto delle normative anti Covid.

Attualmente per entrare in Germania dall'Italia non ci sono particolari restrizioni ed è sempre permesso, a patto di rispettare una di queste 3 condizioni:

vaccinazione completa effettuata almeno 14 giorni prima dell'ingresso nel Paese

effettuata almeno 14 giorni prima dell'ingresso nel Paese guarigione dal Covid non (non prima di 28 giorni e dopo 6 mesi)

non (non prima di 28 giorni e dopo 6 mesi) tampone molecolare o antigenico negativo. Il primo effettuato entro le 72 dall'ingresso, il secondo entro le 48 ore

Come si legge sul sito dell'ambasciata tedesca in Italia per dimostrare l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o il risultato negativo al tampone sono valide le documentazioni prodotte in Italia e scritte in lingua italiana. Significa quindi che il Green Pass è valido per viaggiare in Germania.

Se nei 10 giorni precedenti l'ingresso in Germania ci si sia recati in uno dei Paesi considerati a rischio (alto tasso di infezione o dove sono presenti nuove varianti) bisogna seguire procedure differenti, tutte descritte sul sito ufficiale dell'ambasciata.

Salone di Monaco 2021, le novità

Nonostante le assenze (Gruppo Stellantis su tutti) saranno numerose le novità presenti al Salone di Monaco 2021.

Audi ad esempio porterà la SkySphere già vista al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach assieme alla A6 e-tron mostrata ad aprile a Shanghai. La padrona di casa BMW non sarà da meno col super SUV iX e la coupé 4 porte i4, entrambe elettriche, accompagnate dal restyling della iX3 e altre novità endotermiche.

Audi Skysphere concept Il teaser della Mercedes EQE

Mercedes mostrerà la EQE concept, anticipazione della versione elettrica della Classe E, accompagnata forse dalla EQS firmata AMG e dalla Classe G elettrica.

Per la lista completa delle novità che debutteranno al Salone di Monaco 2021 potete leggere il nostro approfondimento dedicato.