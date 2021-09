Fino a ieri i 730 CV della Mercedes AMG GT Black Series rappresentavano un record per la Casa tedesca. Ma si sa, i record sono fatti per essere battuti, e così ecco arrivare la Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE che con i suoi 843 CV si lascia ampiamente alle spalle la coupé con anima pistaiola. Grazie al prezioso aiuto dell'elettrico.

Come ampiamente anticipato già nei mesi scorsi infatti la 4 porte della Stella rappresenta la prima volta di una AMG elettrificata, per la precisione con powertrain ibrido plug-in, ad aiutare il classico V8 biturbo di 4 litri ad arrivare là dove mai nessuna AMG di serie era arrivata.

Origine della specie

Inizia così una nuova era per Affalterbach, con motori endotermici a spingere assieme a unità elettriche per poi (in un futuro forse nemmeno così lontano) lasciare spazio a prestazioni emissioni zero. Ma torniamo al presente e al sistema ibrido plug-in della Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE.

Gli 843 CV rappresentano un record e un livello di potenza da super sportiva, superando sportiva di razza firmate Ferrari, Lamborghini e Porsche. A stupire ulteriormente ci pensa la coppia: 1.400 Nm, un valore da strappare l'asfalto con tutte e 4 le ruote passando da 0 a 100 km/h in appena 2,9" (come la McLaren 720S, giusto per fare un paragone) mentre in meno di 10" si è proiettati a 200 km/h, per 316 km/h di velocità massima a portare a spasso i 5 metri circa della hyper berlina tedesca.

Formula 1 a 4 posti

Il cuore del sistema è rappresentato dalla nuova batteria agli ioni di litio da 400V, sviluppata internamente da AMG, derivata direttamente da quella utilizzata sulle monoposto di Formula 1 con capacità di 6,1 kWh, potenza di 70 kW e un picco di 150 per un massimo di 10". Un elemento con un peso di appena 89 kg il cui compito è quello di alimentare il motore elettrico, sistemato al posteriore, da 204 CV. A loro si aggiungono i 639 del V8 biturbo.

Unità capace di funzionare da sola per 12 km: autonomia ben inferiore rispetto alle altre auto ibride plug-in della Stella, ma la Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE non nasce per viaggiare in elettrico per decine e decine di chilometri, bensì per alzare a livelli mai toccati prima le prestazioni dell'auto.

Una hyper berlina dotata di differenti modalità di guida: da quella puramente elettica alla "Race", per spremere al massimo il sistema e i suoi 843 CV, passando per le classiche Comfort, Sport e Sport+, alle quali si aggiungono i programmi "AMG Dynamics", i quali agiscono su vari controlli per arrivare a spegnere completamente l'ESP.

Anche la frenata rigenerativa si può settare su differenti gradi di intervento, dal Livello 0 al Livello 3, quest'ultimo che permette di dare vita alla cosiddetta "one pedal driving", che permette di usare unicamente il pedale dell'acceleratore lasciando che sia il sistema di recupero dell'energia a rallentare e fermare l'auto.

Come riconoscerla

La Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE non passa certo inosservata e confonderla con le sorelle meno potenti non è difficile: muscoli ovunque, ma ben integrati con la carrozzeria, frontale ispirato a quello della AMG GT coupé, prese d'aria maggiorate, paraurti ridisegnati, doppio terminale di scarico trapezoidale e il badge "E PERFORMANCE". L'aspetto esterno può essere ulteriormente incattivito con vari pacchetti estetici come Night Package, Night Package II o Carbon Package.

In abitacolo l'impostazione è quella classica, con i 2 monitor del sistema MBUX affiancati e arricchiti da nuove schermate dedicate al sistema ibrido, dove si possono visualizzare informazioni come livello di carica delle batterie, coppia istantanea e altro ancora. A contorno non mancano sedili sportivi, pelle a profusione accompagnata da fibra di carbonio e alluminio e il volante sportivo derivato da quello della nuova Mercedes Classe E.