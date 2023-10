È arrivato il momento del restyling per la Mercedes AMG GT Coupé4 più potente di tutte. L’ammiraglia ibrida plug-in da 843 CV di Affalterbach riceve un aggiornamento estetico lieve e una dotazione ancora più completa, mentre il colossale powertrain elettrificato non viene minimamente toccato.

Già disponibile in concessionaria, in Germania ha un prezzo di listino di partenza di 208.000 euro. La gamma italiana sarà ufficializzata nelle prossime settimane, anche se le cifre non saranno molto diverse.

Le modifiche ai dettagli

Tra le novità più importanti del restyling c’è una nuova calandra che prende spunto dalla recentemente rinnovata AMG GT. Oltre ad avere dei nuovi bordi in nero lucido, il frontale presenta una mascherina decisamente più grande, mentre le prese d’aria sono più voluminose e sono collocate ai lati del paraurti.

Mercedes AMG GT Coupé4 E Performance, il frontale Mercedes AMG GT Coupé4 E Performance, il tre quarti posteriore

La dotazione di serie comprende ora una postazione di ricarica wireless posizionata in mezzo ai sedili posteriori e il tetto panoramico. Il sistema d’infotainment MBUX è stato aggiornato con una nuova grafica e con nuove schermate specifiche AMG. Tra l’altro, l’infotelematica può essere abbinata all’impianto audio Burmester di serie o al Burmester High-End 3D Surround con Dolby Atmos a pagamento.

Si può anche scegliere una nuova tinta – la Opalite White Metallic – per la carrozzeria.

È sempre potentissima

Come detto, la Mercedes mantiene intatto il 4.0 V8 biturbo unito al motore elettrico sull’asse posteriore per una potenza complessiva di 843 CV e 1.400 Nm. Il propulsore è abbinato al cambio automatico a 9 rapporti e alla trazione integrale AMG Performance 4Matic+, oltre alle sospensioni AMG Ride Control+ e alle ruote posteriori sterzanti.

Mercedes AMG GT Coupé4 E Performance, la nuova grafica del quadro strumenti

La dotazione della GT Coupé4 si può completare ulteriormente con pacchetti ad hoc come l’AMG Aerodynamics, l’AMG Carbon Package, l’AMG Night Package e l’AMG Chrome Package. Al tempo stesso, si possono richiedere anche optional come i sedili AMG Performance e la tinta fuori catalogo Manufaktur Selenite Grey Magno da oltre 7.000 euro.